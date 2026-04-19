Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 19/4: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 19/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đà Nẵng cần 3 điểm để thoát khỏi nhóm trụ hạng nhưng mục tiêu không dễ thực hiện khi đối thủ của họ là Nam Định.

Nhận định trước trận SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Sau trận thua 0-1 trên sân của SLNA ở vòng trước, Đà Nẵng tiếp tục sa lầy trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng sông Hàn đang đứng chót bảng với một điểm ít hơn PVF-CAND và kém vị trí an toàn của Thanh Hóa 4 điểm. Và sau trận thua SLNA, có tin đồn HLV Lê Đức Tuấn sẽ chia tay đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, tính đến trước trận đêm nay, "ghế nóng" Đà Nẵng chưa thay đổi.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội rơi vào thế rất khó để trụ lại ở V.League. Ở các vòng đầu còn lại, Đà Nẵng phải thắng trọn, chỉ có thế mới đảm bảo trụ hạng. Và để hoàn thành mục tiêu đó, trước hết đội bóng sông Hàn phải thắng được Nam Định khi chơi trên sân nhà Chi Lắng.

Đây sẽ là trận đấu mang tính sống còn với HLV Lê Đức Tuấn. Nếu Đà Nẵng thắng, mọi thứ vẫn ở phía trước với vị chiến lược gia này. Và khi đội chủ sân Chi Lăng thua, sẽ có biến động lớn trên ghế chỉ đạo, vì họ đã lâm vào thế đường cùng và bắt buộc điều chỉnh ngay lập tức.

Sức mạnh của Nam Định vượt trội Đà Nẵng ở thời điểm này. Tuy nhiên, phong độ của Xuân Son và đồng đội khá bất ổn. Đội bóng thành Nam vừa thua sốc HAGL. Chính vì trận thua tai hại đó, nhà đương kim vô địch V.League càng quyết tâm thắng Đà Nẵng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Quế Ngọc Hải và các đồng đội làm sao để ngăn chặn Xuân Son và các mũi tấn công nguy hiểm bên phía Nam Định. Đó là điểm quyết định cho cục diện trận đấu và dẫn tới kết quả của Đà Nẵng. Xuân Son tỏa sáng, Nam Định sẽ thăng hoa. Và khi Xuân Son bị phong tỏa, Đà Nẵng sẽ có cơ hội giành ít nhất một điểm.

Phong độ, thành tích đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Mùa này, Đà Nẵng và Nam Định gặp nhau 2 trận ở lượt đi V.League và tứ kết Cúp quốc gia. Ở lượt đi V.League, hai đội hòa 1-1. Đến trận gần nhất tại Cúp Quốc gia, Nam Định thắng Đà Nẵng 2-1 trên sân Chi Lăng. Trong 5 lần gặp nhau gần đây giữa 2 CLB, Nam Định áp đảo với 3 chiến thắng và hòa.