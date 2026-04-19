Sau một đêm, 3 ngôi sao nguy cơ lỡ World Cup 2026

TPO - Tiền đạo Estevao khóc rất nhiều sau khi dính chấn thương ở trận đối đầu Man Utd. Anh hiểu rằng giấc mơ World Cup 2026 có thể khép lại vì khoảnh khắc tồi tệ này.

"Estevao rất suy sụp và bật khóc trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Có vẻ Estevao đã dính chấn thương gân khoeo", HLV Chelsea tiết lộ tình hình của sao trẻ Brazil.

Với chấn thương gân khoeo, cầu thủ sẽ nghỉ từ một đến 3 tuần ở mức độ nhẹ nhất. Với mức độ 2, họ cần 3 đến 8 tuần để hoàn toàn hồi phục. Còn với kiểu chấn thương gân khoeo nghiêm trọng nhất, cầu thủ có thể nghỉ vài tháng. Sau buổi chụp chiếu hôm nay, tình trạng chấn thương của Estevao sẽ sáng tỏ.

Theo kịch bản tốt nhất, Estevao chỉ nghỉ tối đa một tháng, trước khi trở lại sân cỏ và kịp ra sân 2 trận cuối cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Nếu Estevao nghỉ 2 tháng, nguy cơ tiền đạo này chia tay World Cup 2026 rất cao, vì huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công. Với tiêu chí tuyển quân của Ancelotti, ông ưu tiên cầu thủ có phong độ tốt nhất và sẵn sàng về mặt thể lực.

Cũng trong lượt trận của Ngoại hạng Anh vào tối 18/4 (giờ Hà Nội), hậu vệ Tino Livramento tập tễnh rời sân. Truyền thông Anh lo ngại hậu vệ của Newcastle dính chấn thương nghiêm trọng vùng háng và phải nghỉ thi đấu 2 đến 3 tháng. Như vậy, Livramento không kịp hồi phục để dự World Cup 2026.

Livramento là một trong những cầu thủ được HLV Thomas Tuchel tín nhiệm nhất ở tuyển Anh. Ngôi sao Newcastle có thể chơi tốt ở 2 vị trí hậu vệ trái và hậu vệ phải.

Gnabry 90% nguy cơ lỡ World Cup 2026.

Ở diễn biến khác tại Đức, tuyển Đức đang "đứng ngồi không yên" khi tiền đạo Serge Gnabry dính chấn thương cơ khép nghiêm trọng sau một buổi tập. Bayern xác nhận Gnabry đã dính chấn thương nặng, hiện được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng để chẩn đoán chính xác thời gian nghỉ thi đấu.

Tờ Bild của Đức cho biết với kiểu chấn thương của Gnabry, anh cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Nếu điều đó xảy ra, giấc mơ World Cup 2026 của Gnabry khép lại. Tuyển Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng khi tiền đạo Bayern là chân chạy cánh có phong độ cao bậc nhất đội tuyển.

Chỉ trong một trận đấu giữa Chelsea và Man Utd, có rất nhiều nguy cơ dẫn đến chấn thương cho dàn sao chuẩn bị tham dự World Cup 2026. Trong hiệp một, trung vệ Wesley Fofana va chạm mạnh với thủ môn Sanchez và bị đau vùng liên sườn. Fofana phải nén đau thi đấu. Tiếp đó, tiền vệ Enzo Fernandez ôm mặt đau đớn vì tình huống tiếp đất sai tư thế nhưng vẫn tiếp tục trận đấu.

Chỉ vài ngày trước, tiền đạo Hugo Ekitike của tuyển Pháp nói lời chia tay World Cup 2026. Khi mùa giải trôi đến chặng quyết định và từng trận đấu đều có tính chất căng thẳng, rủi ro chấn thương luôn rình rập bất kỳ ngôi sao nào.