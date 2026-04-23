Yamal lập công rồi chấn thương, Barca tiến sát ngai vàng La Liga

TPO - Chiến thắng tối thiểu trước Celta Vigo giúp Barcelona tiến thêm một bước dài tới chức vô địch La Liga, nhưng niềm vui tại Camp Nou lại không trọn vẹn khi Lamine Yamal dính chấn thương và phải rời sân ngay sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 38, thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ từ chính dấu ấn của tài năng 18 tuổi. Từ pha đột phá bên cánh phải, Yamal khiến hậu vệ Yoel Lago phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, anh lạnh lùng đánh bại thủ môn, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, ngay sau tình huống ăn mừng, cầu thủ trẻ này bất ngờ đổ gục xuống sân, ôm đùi trái trong đau đớn và buộc phải rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

Chấn thương của Yamal lập tức trở thành tâm điểm lo ngại, đặc biệt khi trận El Clasico chờ phía trước và World Cup đã cận kề. “Chúng tôi hy vọng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng", Pedri chia sẻ sau trận. “Cậu ấy còn rất trẻ và chắc chắn sẽ sớm trở lại".

Không chỉ Yamal, Barcelona còn chịu thêm tổn thất về lực lượng khi Joao Cancelo cũng phải rời sân sớm vì chấn thương, khiến những toan tính của HLV Hansi Flick ít nhiều bị ảnh hưởng.

Barcelona kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và đầy kỷ luật của đội khách. Ngay phút đầu tiên, Pablo Duran đã khiến thủ môn Joan Garcia phải trổ tài cứu thua. Không lâu sau, Ferran Jutgla bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ không cao. Ferran Torres từng đưa bóng vào lưới ở phút 55, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou vẫn bảo toàn tỷ số mong manh đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Barcelona nâng tổng điểm lên 82, tạo khoảng cách 9 điểm với Real Madrid khi mùa giải còn 6 vòng. Với lợi thế hiện tại, thầy trò Hansi Flick đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tới ngôi vương.

Barcelona đang băng băng về đích, nhưng cái giá của chiến thắng, nếu chấn thương của Yamal nghiêm trọng, có thể trở thành biến số lớn nhất trong giai đoạn quyết định của mùa giải.