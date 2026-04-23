Ronaldo vào chung kết Cúp C2 châu Á, tiến gần cú đúp danh hiệu mùa 2025/26

Đặng Lai

TPO - Cristiano Ronaldo đang tiến gần thêm một danh hiệu khi dẫn dắt Al Nassr tiến vào trận chung kết AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) sau chiến thắng bùng nổ trước Al Ahli Qatar ở bán kết vào rạng sáng nay.

Trong chiến thắng ấn tượng ở vòng bán kết trước Al Ahli Qatar, siêu sao người Bồ Đào Nha đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần giúp đội bóng Saudi Arabia vượt qua thử thách cuối cùng trước ngưỡng cửa trận tranh ngôi vô địch. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Al Nassr, với dàn sao thượng hạng, đã chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng cho thấy sự lỳ lợm đáng nể khi tổ chức phòng ngự đa tầng, khiến các chân sút chủ lực bên phía Al Nassr gặp không ít khó khăn. Thậm chí Al Ahli Qatar mới là đội bóng mở điểm trước với bàn thắng ở phút 11.

Trong bối cảnh khó khăn, bản lĩnh của các ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 13, Ronaldo thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương để mở ra không gian cho các đồng đội. Và Coman nhân cơ hội dứt điểm gỡ hòa 1-1. Trên đà thăng tiến, Angelo đưa tỷ số lên 2-1. Đến cuối hiệp 1, Al Nassr nới rộng cách biệt nhờ cú đúp của Coman.

Coman ghi 3 bàn giúp Al Nassr thắng bùng nổ

Phút 64, Coman hoàn tất cú hat-trick trước khi Al Hamddan ấn định chiến thắng 5-1 cho đại diện Saudi Arabia. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Al Nassr cuối cùng đã có được điều mình cần: một tấm vé dự trận chung kết châu lục. Ronaldo đứng trước cơ hội đăng quang giải cúp chính thức đầu tiên kể từ 2021, thời điểm anh vô địch Coppa Italia cùng Juventus.

Ngoài ra, Al Nassr cũng đã đặt 1 tay vào chức vô địch Saudi Arabia, lần đầu tiên dưới kỷ nguyên CR7. Họ đang cách 8 điểm so với đội nhì bảng Al Hilal khi giải còn 5 vòng đấu.

Đây là thành quả xứng đáng cho sự đầu tư mạnh mẽ của câu lạc bộ cũng như sự chuyên nghiệp tuyệt đối của cá nhân Ronaldo. Kể từ khi chuyển đến thi đấu tại Saudi Pro League, Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Al Nassr, biến họ thành một thế lực thực sự không chỉ ở quốc nội mà còn ở đấu trường châu Á.

Tiến vào trận chung kết Cúp C2, Al Nassr sẽ gặp Gamba Osaka trong trận đấu ngày 17/5. Đối với người hâm mộ Al Nassr, giấc mơ đoạt cú đúp (vô địch Saudi Arabia và châu Á) đang trở nên gần hơn bao giờ hết nhờ vào nguồn cảm hứng mang tên Cristiano Ronaldo.

