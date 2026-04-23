HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam ngược dòng hạ U17 Australia

Đặng Lai

TPO - U17 Việt Nam vừa có một màn trình diễn bùng nổ khi lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ khó chịu. Sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland đã có những chia sẻ thẳng thắn về bí quyết giúp các học trò đứng vững và giành chiến thắng.

Trước U17 Australia, U17 Việt Nam bất ngờ để thủng lưới trước từ một tình huống phản công sắc lẹm của đội bạn. Bàn thua sớm không khiến tâm lý của các cầu thủ trẻ bị dao động. Thay vì nôn nóng, các chiến binh sao vàng đã bình tĩnh triển khai lối chơi theo đúng ý đồ chiến thuật.

Đánh giá về khoảng thời gian này, HLV Cristiano Roland cho biết: "Chúng tôi đã lường trước được sự khó khăn khi đối đầu với một đội bóng có lối chơi kỷ luật. Cả đội vẫn tự tin dù nhận bàn thua sớm. Họ không bỏ cuộc và giữ được sự tập trung cần thiết. Chúng tôi đã giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn trong cách triển khai bóng. Đó chính là chìa khóa để đội có thể lật ngược tình thế trước một đối thủ rất mạnh như U17 Australia".

Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi của vị chiến lược gia người Brazil đã phát huy tác dụng. U17 Việt Nam liên tục dồn ép và có được bàn thắng quý giá (Nguyễn Lực phút 60) để hoàn tất cú lội ngược dòng. Ông Roland đã gửi lời cảm ơn tới các học trò về thành quả này.

U17 Việt Nam có nhiều thời điểm khiến đối thủ phải chịu trận

"Tôi muốn cảm ơn ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho những gì toàn đội đã thể hiện", HLV Roland chia sẻ.

Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần vô giá cho dàn cầu thủ trẻ trong hành trình chinh phục những mục tiêu xa hơn. Dù thắng trận, ông Roland vẫn tỏ ra thận trọng và khẳng định toàn đội cần nỗ lực nhiều hơn nữa ở trận chung kết phía trước.

Ông chốt lại: "Chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan".

#U17 Đông Nam Á #U17 Việt Nam #Australia #việt Nam vs Australia #U17 Việt Nam vs U17 Australia #Roland

