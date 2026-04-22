Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo Malaysia muốn 'đòi nợ' U17 Việt Nam ở chung kết

Hương Ly

TPO - Trang Makan Bola nói rằng đội bóng của họ sẽ quyết tâm thắng và đòi nợ U17 Việt Nam ở chung kết giải Đông Nam Á

488303897-988976440102936-3647282711839822087-n.jpg

"Đội U17 Malaysia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sukor Adan sẽ quyết tâm thắng ở trận chung kết và đòi nợ cho thất bại trước đó với U17 Việt Nam ở vòng bảng", trang báo Malaysia bình luận.

Trang Makan Bola viết thêm: "Malaysia đã chấm dứt 7 năm đợi chờ để góp mặt ở một trận chung kết giải U17 ASEAN. Lần cuối chúng ta làm được điều này đã cách đây 7 năm. Ở trận đấu còn lại, U17 Việt Nam ngược dòng thành công trước U17 Australia. U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam ở vòng bảng với tỷ số 4-0 trước khi thắng 2 trận tiếp theo và cả trận mới nhất gặp U17 Lào".

Trước đó, trang New Straits Times dùng 2 từ "nặng nề" để viết về thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam. Trang báo hàng đầu Malaysia cho rằng đó là "gáo nước lạnh" để Malaysia nhìn lại trình độ của lứa cầu thủ được xem là tương lai của họ.

Đến trận gần nhất, khi U17 Malaysia thắng Lào 3-0, NST News nhận định "Tiểu hổ" đánh dấu màn trở lại xuất sắc để tiến vào chung kết và sẵn sàng đối đầu U17 Việt Nam.

Về phần U17 Việt Nam, các học trò của HLV Roland đánh bại U17 Australia được đánh giá cao nhất giải đấu năm nay. U17 Australia mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Becvinovski. Sau đó, Mạnh Cường và Nguyễn Lực ghi bàn để giúp "Chiến binh sao vàng" hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra vào 20h30 ngày 24/4.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe