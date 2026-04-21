U17 Indonesia bổ sung 3 cầu thủ nhập tịch sau khi bị U17 Việt Nam loại khỏi giải Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - U17 Indonesia sẽ gọi 3 tuyển thủ mang dòng máu ngoại sau thất bại tại giải U17 Đông Nam Á. Động thái này giúp U17 Indonesia tự tin hơn khi tham dự Cúp châu Á 2026.

nhan-dinh-bong-da-u17-indonesia-vs-u17-trieu-tien-viet-tiep-lich-su-33178.jpg

Sau thất bại tại giải U17 Đông Nam Á ngay trên sân nhà, HLV Kurniawan Dwi Yulianto cùng ban huấn luyện đội tuyển U17 Indonesia đang quyết tâm thực hiện những thay đổi mạnh mẽ. Mục tiêu cao nhất hiện nay là chuẩn bị lực lượng tối ưu cho vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Thông tin mới nhất từ CNN Indonesia, đội hình U17 Indonesia sẽ được tiếp thêm sức mạnh đáng kể với sự xuất hiện của 3 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Đây là những cầu thủ thừa hưởng dòng máu Indonesia từ ông/bà, cha/mẹ. Họ đã đủ điều kiện chuyển đổi quốc tịch theo quy định của FIFA. Bước đi này được kỳ vọng sẽ khỏa lấp những lỗ hổng về mặt kỹ chiến thuật và thể lực mà đội bóng đã bộc lộ trong thời gian qua.

Đó là Mathew Baker, cầu thủ mang dòng máu Indonesia và Australia, Noah Leo Duvert, thủ môn người Pháp gốc Indonesia. Rồi đến Mike Rajasa Hoppenbrouwers, một thủ môn người Hà Lan gốc Indonesia đến từ học viện Utrecht.

668351825ce03-67ef5795d2df8.jpg
Mathew Baker sẽ bổ sung chất thép cho U17 Indonesia

Tất cả đều gây được thiện cảm trong mắt ban huấn luyện. HLV Kurniawan khẳng định quá trình tuyển chọn diễn ra cực kỳ khắt khe. HLV Kurniawan nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra 23 cầu thủ xuất sắc nhất. Sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch không chỉ nâng cao chất lượng đội hình mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các cầu thủ trong nước phải nỗ lực hơn nữa".

Việc bổ sung 3 gương mặt nhập tịch là cực kỳ cấp thiết sau khi U17 Indonesia gây thất vọng khi bị loại sớm ngay từ vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á. Họ thắng Timor Leste, thua Malaysia và hòa Việt Nam 0-0. Với 3 cái tên mới, người hâm mộ xứ sở Vạn đảo đang kỳ vọng vào một diện mạo tích cực, bản lĩnh và hiện đại hơn để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn tại giải U17 châu Á, sự kiện sẽ bắt đầu từ tháng 5/2026.

Đặng Lai
#Đông Nam Á #AFF #AFF Cup #Asean cup #U17 Indonesia #U17 Việt Nam #Indonesia nhập tịch #cầu thủ nhập tịch

