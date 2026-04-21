Nhận định Brighton vs Chelsea, 02h00 ngày 22/4: Ngày về giông bão

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea, vòng 34 Premier League 2025/26, lúc 02h00 ngày 22/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Brighton đang có cảm hứng và lợi thế sân nhà, đủ để khiến chuyến trở lại Amex của HLV Rosenior trở thành một buổi tối đáng quên.

Nhận định trước trận đấu

Sự nghiệp cầu thủ của Liam Rosenior khép lại tại Brighton & Hove Albion vào năm 2018. Và trớ trêu thay, trên cương vị HLV, giấc mơ đưa Chelsea trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới của ông cũng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ nếu The Blues tiếp tục gây thất vọng trong chuyến làm khách tại Brighton & Hove Albion.

Hiệu ứng “thay tướng đổi vận” giờ đây chỉ còn là ký ức. Chelsea đang là đội duy nhất toàn thua 4 trận gần nhất tại Premier League. Cuối tuần qua, bàn thắng của Matheus Cunha đã nhấn chìm đội bóng áo xanh trong thất bại 0-1 trước MU.

Sự vắng mặt của João Pedro rõ ràng để lại khoảng trống lớn trên hàng công. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thủ mất hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ như Harry Maguire, Leny Yoro, Lisandro Martínez hay Matthijs de Ligt, việc Chelsea vẫn “tịt ngòi” lại càng đáng báo động.

Con số thống kê cho thấy, Chelsea đã thua 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và ở cả 5 thất bại đó, họ đều không thể ghi bàn. Điểm sáng hiếm hoi chỉ là chiến thắng 7-0 trước Port Vale tại FA Cup, nhưng đó là trận đấu không mang nhiều giá trị tham chiếu.

Chuỗi phong độ nghèo nàn khiến đội khách gần như “chôn chân” ở vị trí thứ 6, đồng thời bị hàng loạt đối thủ phía sau như Brentford, Bournemouth, Fulham hay Everton áp sát. Một cú sảy chân nữa có thể khiến họ bật khỏi nhóm cạnh tranh suất đấu trường châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Brighton đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler hoàn toàn có cơ sở để mơ về tấm vé Champions League. Trận hòa trước Tottenham là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của “Chim mòng biển”.

Hai lần bị dẫn trước, nhưng họ đều vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa nhờ các pha lập công của Kaoru Mitoma và Georginio Rutter. Dù bị chặn lại sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, kết quả này vẫn đủ để Brighton duy trì vị thế trong cuộc đua.

Hiện tại, chỉ 1 điểm ngăn cách Brighton với Chelsea (hạng 6) cùng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Brentford hay Bournemouth. Mọi thứ vẫn đang cực kỳ sít sao, và mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa như một “trận chung kết”.

Dẫu vậy, sân Amex không hẳn là điểm tựa vững chắc. Brighton chỉ thắng 3/10 trận sân nhà gần nhất, thống kê khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, họ từng tạo nên cú sốc khi đánh bại Liverpool 2-1 hồi tháng 3, cho thấy tiềm năng bùng nổ vẫn luôn hiện hữu.

Ở trận lượt đi, Brighton đã thắng thuyết phục Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge, qua đó nối dài chuỗi thắng trước đối thủ này lên con số 3. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đội bóng áo xanh-trắng hoàn toàn có thể biến cuộc đua top 4 thành cơn ác mộng với chính Chelsea.

Thông tin lực lượng

Việc mất Joao Pedro trước giờ bóng lăn ở trận gần nhất đã là tổn thất lớn với Chelsea, nhưng họ còn chịu thêm cú sốc khi Estevao Willian và Enzo Fernandez lần lượt chấn thương trong trận. Estevao nghỉ dài hạn vì gân kheo, trong khi Fernandez chỉ bị chuột rút và vẫn ổn; Pedro cũng đã trở lại tập luyện.

Benoit Badiashile và Filip Jorgensen bỏ ngỏ khả năng ra sân, nhưng Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens và Mykhaylo Mudryk chắc chắn không thi đấu.

Bên phía Brighton, Diego Gomez dính chấn thương đầu gối, còn Kaoru Mitoma rời sân ở trận trước vì chuột rút nhưng có thể ra sân giữa tuần. James Milner, Adam Webster và Stefanos Tzimas tiếp tục vắng mặt, trong khi đội trưởng Lewis Dunk trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Pedro, Neto; Delap ​ Dự đoán tỷ số: Brighton 2-1 Chelsea

​ Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD ​

