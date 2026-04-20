Kịch bản nào để Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh?

TPO - Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã gục ngã trên sân của Man City, nhưng cánh cửa vô địch Ngoại hạng Anh vẫn rộng mở chờ đón họ.

Khi trận đấu trên sân Etihad kết thúc, phần lớn cầu thủ Arsenal đều chết lặng. Martin Odegaard cũng thế. Declan Rice đã tiến đến đội trưởng Odegaard và nói: "Mọi thứ chưa kết thúc đâu".

Arsenal đã thua trận đấu mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Sau 90 phút trên sân Etihad, họ bị Man City thu hẹp cách biệt còn 3 điểm và đối thủ vẫn còn một trận đấu bù. Từ lợi thế nắm trong tay quyền tự quyết hoàn toàn, Arsenal đã trao cơ hội cho Man City tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Arsenal có 73% cơ hội vô địch. Phần tỷ lệ còn lại thuộc về Man City.

Opta đưa ra tỷ lệ dự đoán này này vì khoảng cách giữa 2 đội vẫn là 3 điểm, chưa chắc Man City liệu có đánh bại Crystal Palace ở trận đấu bù hay không. Nếu đoàn quân của Pep thắng Crystal Palace và cách biệt điểm số bị san lấp, lịch thi đấu của 2 đội trong phần còn lại là yếu tố quan trọng tiếp theo để đưa ra dự đoán đội vô địch.

Arsenal sẽ gặp Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Trong nhóm này, Newcastle và Crystal Palace gần như hết động lực phấn đấu. Burnley cũng vậy, họ đã 99% rớt hạng. Fulham vẫn có cửa tranh vé dự cúp C3 nhưng không nhiều. West Ham thì đang đua trụ hạng cùng Tottenham.

Man City sẽ gặp Burnley, Everton, Brentford và Aston Villa, bên cạnh trận đấu bù với Crystal Palace. Lịch của Man City khó nhằn hơn Arsenal, khi Brentford, Everton và Aston Villa sẽ chiến đấu đến tận vòng cuối cho mục tiêu tranh vé dự cúp châu Âu. Trong đó, trận đấu cuối cùng của Man City trước Aston Villa trên sân Etihad sẽ đặc biệt căng thẳng.

Arsenal phải gượng dậy khi cơ hội vẫn còn.

Arsenal phải căng sức cho mặt trận Champions League. "Pháo thủ" sẽ chơi ít nhất 2 trận tại bán kết. Man City cũng chơi trận bán kết FA Cup, sau đó có thể là chung kết FA Cup. Mật độ thi đấu của Arsenal sẽ vất vả hơn Man City vì các trận Champions League ở giữa tuần.

Có khả năng cao Man City và Arsenal sẽ phân định chức vô địch bằng hiệu số bàn thắng bại. Lúc này, Arsenal tạm dẫn Man City về hiệu số nhưng cách biệt chỉ là một bàn thắng.

"Hy vọng của Arsenal vẫn lớn. Vấn đề là họ vực dậy sau trận thua trên sân Etihad như thế nào", Sky Sports viết. Điều đáng ngại nhất với đoàn quân của Mikel Arteta ở thời điểm này là họ có thể sụp đổ theo dây chuyền, sau những trận thua liên tiếp tại chung kết Cúp Liên đoàn, bị loại ở FA Cup và mới nhất gục ngã trên sân Etihad.

Ba năm trước, Arsenal cũng thua Man City ở vòng 33 với tỷ số 1-4. Sau thất bại trên sân Etihad, thầy trò Arteta hoàn toàn sụp đổ và buông cúp vô địch Premier League 2022/23. Năm nay, kịch bản thuận lợi hơn cho Arsenal. Họ thua Man City nhưng vẫn chưa bị vượt mặt về điểm số. Cuộc chiến giữa Arsenal và Man City vào cuối mùa không đơn thuần chỉ là yếu tố chuyên môn, mà là bản lĩnh của 2 CLB.

Man City từng lật ngược thế cờ khi thua MU 8 điểm. Và lịch sử chứng minh Man City dưới tay Pep luôn là CLB chơi tốt nhất tại Premier League vào tháng 4 và tháng 5. Ngược lại, Arsenal hay sụp đổ ở những thời khắc quyết định.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD.