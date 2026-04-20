Khi nào MU chính thức giành vé dự Champions League?

Cục diện ở top 6.

Quỷ đỏ thành Manchester đã nới rộng cách biệt với Chelsea lên 10 điểm. Họ cần giành thêm 6 điểm để chắc chắn nằm trong top 5 mà không cần bận tâm đến các đối thủ khác. Hai trận tới, MU đối đầu Brentford và Liverpool trên sân nhà. Họ có thể giành vé dự Champions League mùa 2026/27 sớm 3 vòng.

Trận thắng 1-0 trên sân Stamford Bridge đã giúp MU trút bỏ tất cả áp lực ở chặng cuối mùa giải năm nay. Ngay cả khi thua trọn vẹn 5 vòng còn lại, thầy trò Carrick vẫn có cơ hội lớn để dự Champions League. MU sẽ còn gặp Sunderland, Nottingham và Brighton.

Vị trí của MU coi như đã an bài. Aston Villa xếp ngay phía sau MU với cùng số điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại, cũng gần như đảm bảo vị trí trong top 5. Cuộc chiến giành vé dự Champions League sẽ kịch tính với cuộc cạnh tranh giữa Liverpool, Chelsea, Brentford, Bournemouth và Brighton. Khoảng cách giữa Liverpool và 3 đội xếp sau đang là 7 điểm.

Trong khi đó, nhóm đội Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton, Sunderland và Fulham tranh đua quyết liệt để ít nhất giữ chân cho vị trí giành vé dự Europa League.

Chelsea vào thế khó.

Hiếm khi cuộc cạnh tranh giành vé dự cúp châu Âu ở Premier League hấp dẫn như mùa giải này. Từ vị trí thứ 6 của Chelsea cho đến thứ 12, cách biệt chỉ là 3 điểm. Kết hợp cùng cuộc đua vô địch và trụ hạng, phần lớn trận đấu ở các vòng cuối tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đều mang tính chất "sinh tử".

Nhìn qua khu vực xuống hạng, Wolves và Burnley đã cầm chắc vé xuống chơi ở hạng Nhất Anh. Tottenham, West Ham, Nottingham và Leeds cạnh tranh trực tiếp cho vị trí cuối cùng trụ lại Ngoại hạng Anh. Tottenham thua ở vòng này trong khi Leeds và Nottingham thắng.

Tình thế của Gà trống đang rất nguy hiểm vì phong độ của họ không thể tồi tệ hơn ở giai đoạn này và sẽ còn đụng độ Chelsea, Aston Villa trong phần còn lại của mùa giải. Sẽ là thảm họa cho đoàn quân của HLV De Zerbi nếu đêm nay, West Ham thắng Crystal Palace và nới rộng cách biệt với Gà trống lên 5 điểm.

Một mùa giải điên rồ tại Ngoại hạng Anh với quá nhiều diễn biến bất ngờ. Điển hình như Arsenal, từ thế cầm chắc ngôi vương bỗng sa sút và đã bị Man City thu hẹp cách biệt còn 3 điểm (Man City còn một trận chưa đấu).

Bất ngờ còn đến từ sự trượt dốc không phanh của Newcastle. Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Newcastle còn chi tiền mạnh tay để đặt tham vọng lớn ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Còn ngay lúc này, Chích chòe rơi xuống vị trí 14 với 42 điểm và không còn cửa cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.