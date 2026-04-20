HLV Pep Guardiola: 'Arsenal vẫn đang kiểm soát cuộc đua vô địch'

TPO - HLV Pep Guardiola thừa nhận Arsenal vẫn nắm quyền kiểm soát cuộc đua vô địch Premier League, song chiến thắng quan trọng của Man City trước đối thủ trực tiếp đã giúp đội bóng của ông thắp lại hy vọng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong hiệp hai không chỉ mang về chiến thắng 2-1 quan trọng cho Man City, mà còn thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, trong khi đội bóng của Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu.

Khi được hỏi liệu có “tận hưởng” trận đấu căng thẳng này hay không, Guardiola bật cười: "Tận hưởng không phải là từ đúng. Nó ổn thôi. Trận đấu này mang lại cho chúng tôi hy vọng. Chỉ có vậy".

“Tôi đã nói với các cầu thủ sau trận: hãy tận hưởng khoảnh khắc, nhưng đừng đánh mất sự tập trung. Chúng tôi vẫn ở đó, nhưng thực tế là ai đang đứng đầu bảng? Không phải chúng tôi", ông nói thêm. "Nếu xét hiệu số bàn thắng bại khi bằng điểm, ai tốt hơn? Họ. Nhưng chúng tôi có hy vọng để tiếp tục cuộc đua".

HLV Pep Guardiola gần như không đứng yên trong suốt trận đại chiến giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad. Ông liên tục di chuyển dọc đường biên, chỉ đạo, phản ứng, thậm chí “tham gia” vào từng tình huống như thể đang trực tiếp thi đấu.

Ông vốn không xa lạ với những cuộc đua vô địch căng thẳng cùng Arsenal, và ông tiếp tục dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Người ta nói họ không có đà phong độ, nhưng nhìn cách họ thi đấu: tranh chấp, bóng dài, bóng hai, các tình huống cố định, họ là một đội bóng phi thường. Nếu không, bạn không thể đứng đầu bảng suốt cả mùa giải".

Tâm điểm của trận đấu là Erling Haaland, người đã chấm dứt chuỗi 2 tháng không ghi bàn tại Premier League bằng một pha lập công mang tính quyết định. Trận đấu cũng chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa tiền đạo người Na Uy và bộ đôi trung vệ William Saliba - Gabriel của Arsenal.

Một tình huống va chạm khiến áo Haaland bị xé rách, và anh ném chiếc áo lên khán đài trong sự phấn khích.

“Đây luôn là như vậy, rất nhiều va chạm. Ai thắng trong những cuộc đối đầu đó thì tùy người khác đánh giá. Tôi ghi bàn, nên hôm nay tôi thắng. Nó mang tính quyết định, và chúng tôi thắng trận", Haaland nói.

HLV Guardiola cũng lý giải giai đoạn khô hạn bàn thắng của Haaland bằng lịch thi đấu dày đặc: “Một cầu thủ như cậu ấy, phải chơi ba ngày một trận trong tháng 4 tháng liên tục gần đây, để duy trì thể trạng như vậy là không hề dễ".

Ông Guardiola dành những lời tri ân đặc biệt cho đội trưởng Bernardo Silva, người sẽ rời Man City vào cuối mùa sau 9 năm gắn bó. “Nếu tôi nói nhiều, có lẽ tôi sẽ khóc. Vì vậy tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, rất đặc biệt".

