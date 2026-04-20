HLV Arsenal nói gì sau trận thua tai hại trước Man City?

TPO - HLV Mikel Arteta vẫn tỏ ra lạc quan sau trận thua tai hại trước Man City. Ông cho rằng cơ hội vô địch của Arsenal hiện vẫn đang rộng mở.

Manchester City vừa giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận cầu được xem là bước ngoặt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, qua đó thắp lại mạnh mẽ hy vọng đoạt ngôi vương. Kết quả vừa qua giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 3 điểm trong khi họ vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Có thể nói, Man xanh đang nắm trong tay quyền tự quyết.

Thất bại này rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Arsenal, nhưng Mikel Arteta vẫn cố gắng giữ niềm tin cho học trò. Ông cho rằng đội bóng cần phải sắc sảo hơn ở những khoảnh khắc quyết định, đồng thời thừa nhận may mắn đã không đứng về phía Arsenal.

“Chúng tôi đã tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, kết quả trận đấu lại được quyết định bởi những khoảnh khắc. Khi có cơ hội, họ đã tận dụng được để ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đó là khác biệt lớn nhất", HLV Mikel Arteta nói.

Arsenal đã không thể tận dụng các cơ hội

“Hôm nay chúng tôi đã đánh mất một cơ hội giành chiến thắng. Nhưng đồng thời, chúng tôi đã thể hiện được rằng mình là ai, đã thể hiện được cách chúng tôi cạnh tranh và đẳng cấp thực sự của đội bóng”.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định cuộc đua vẫn chưa khép lại và các cầu thủ Arsenal cần nhanh chóng lấy lại tinh thần cho giai đoạn then chốt phía trước.

“Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh coi như bắt đầu lại. Chúng tôi còn 5 trận phía trước, giống như một giải đấu mới. Họ còn 1 trận chưa đấu, còn chúng tôi đang hơn 3 điểm, vì vậy mọi thứ vẫn hoàn toàn mở, cuộc chơi vẫn tiếp diễn".

Với kết quả này, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang nghiêng dần về phía Man City. Arsenal vẫn còn cơ hội, nhưng tâm lý lúc này đã lung lay đáng kể. Trong khi đó, thầy trò Guardiola hiểu rằng họ vừa thắng một trận đấu lớn, song để đi tới đích, họ vẫn phải biến phần còn lại của mùa giải thành chuỗi trận hoàn hảo, đặc biệt khi các đối thủ của Man xanh khá mềm, gồm Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace và Aston Villa.