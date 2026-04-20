Fitzpatrick hạ Scheffler trong loạt play-off, lần thứ hai vô địch RBC Heritage

TPO - Golfer người Anh Matt Fitzpatrick vượt qua số 1 thế giới Scottie Scheffler trong loạt play-off kịch tính để đăng quang RBC Heritage, qua đó khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên PGA Tour.

Matt Fitzpatrick, golfer 31 tuổi người Anh, đã đánh bại Scottie Scheffler sau loạt play-off nghẹt thở để giành chức vô địch RBC Heritage tại South Carolina, trong một trận đấu được định đoạt bởi những cú putt cuối cùng.

Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn trước 3 gậy, Fitzpatrick hướng tới việc nối tiếp danh hiệu tại Valspar Championship hồi tháng 3. Cựu vô địch US Open duy trì sự ổn định suốt 17 hố đầu và không mắc sai lầm đáng kể. Tuy nhiên, Scheffler đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 gậy khi cả hai bước lên tee hố 18 par 4.

Kịch tính bùng nổ ở hố cuối khi Fitzpatrick mắc bogey sau cú chip lỗi, dù chỉ cần par là đủ để khép lại chiến thắng trong 72 hố chính thức. Cả hai đều không thể đưa bóng lên green sau hai cú đánh, nhưng Scheffler đã cứu par thành công để cân bằng tổng điểm -18, kéo trận đấu vào loạt play-off.

Tại đây, Fitzpatrick nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh thực hiện cú đánh tiếp cận chuẩn xác trước khi lạnh lùng ghi birdie quyết định, ấn định chiến thắng.

Fitzpatrick từng vô địch RBC Heritage năm 2023 khi đánh bại Jordan Spieth cũng trong loạt play-off. Với chiến thắng lần này, anh trở thành golfer ngoài Mỹ đầu tiên hai lần đăng quang giải đấu và là người thứ 11 trong lịch sử làm được điều đó.

“Cách tôi giành chiến thắng hôm nay thật sự rất đặc biệt", Fitzpatrick chia sẻ. “Hố 18 hôm nay chơi hoàn toàn khác so với ba vòng trước. Tôi nghĩ loạt play-off cũng rất khó để phân định thắng thua vì đây là một hố cực kỳ thử thách".

Đây là danh hiệu PGA Tour thứ hai của Fitzpatrick chỉ trong vòng một tháng sau Valspar Championship, nâng tổng số danh hiệu chuyên nghiệp của anh lên con số 4, cùng khoản thưởng 3,6 triệu USD. Trước đó, anh cũng về nhì tại The Players Championship.

“Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", Fitzpatrick nói thêm. “Tôi từng đến đây nghỉ cùng gia đình khi còn nhỏ, và luôn mơ ước được vô địch giải đấu này. Thắng ở đây hai lần là điều không thể tin được. Đánh bại Scottie ở hố 73 là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên".

Trong khi đó, Scheffler, 29 tuổi, tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu khi về nhì lần thứ hai liên tiếp, sau thất bại trước Rory McIlroy tại The Masters tuần trước. Golfer Hàn Quốc Si Woo Kim xếp thứ ba với tổng điểm -16 sau vòng cuối 68 gậy, kém bộ đôi dẫn đầu hai gậy.