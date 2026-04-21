Bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ thay đổi mới của AFC

TPO - Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở rộng AFC Champions League Elite lên 32 đội từ mùa 2026/27 giúp bóng đá Việt Nam có thêm suất tham dự đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành bước tiến thực sự, các CLB trong nước vẫn cần cải thiện đáng kể thành tích và năng lực cạnh tranh.

CLB Công an Hà Nội sẽ giành quyền tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite mùa giải tới nếu đăng quang V-League mùa này.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho sân chơi cấp CLB hàng đầu khu vực khi quyết định mở rộng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) từ 24 lên 32 đội kể từ mùa giải 2026/27.

Theo cấu trúc mới, giải đấu vẫn được chia thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực gồm 16 CLB. Song song với việc tăng quy mô, AFC cũng tiến hành tái phân bổ suất tham dự dựa trên bảng xếp hạng thành tích mùa 2024/25.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam nằm trong nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này. Cụ thể, các CLB V.League sẽ có tổng cộng 2 suất dự cúp châu Á, bao gồm 1 suất tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite và 1 suất vào thẳng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).

Đây là cơ hội lớn để các đại diện Việt Nam gia tăng sự hiện diện, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thông qua việc cọ xát với những đối thủ hàng đầu ở sân chơi châu lục. Trong trường hợp không vượt qua vòng play-off Cúp C1 châu Á, CLB Việt Nam sẽ được chuyển xuống thi đấu tại Cúp C2.

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia sở hữu 1 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực với tổng cộng 4 suất, bao gồm 3 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2.

Theo các nguồn tin, phương án phân bổ nói trên dự kiến sẽ được AFC thông qua chính thức vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Về lâu dài, nếu muốn gia tăng số suất tham dự, các CLB Việt Nam buộc phải cải thiện thành tích tại đấu trường châu Á.

Tại AFC Champions League 2 năm nay, CLB Nam Định dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi CLB Công an Hà Nội lọt vào vòng 1/8.