Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ thay đổi mới của AFC

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở rộng AFC Champions League Elite lên 32 đội từ mùa 2026/27 giúp bóng đá Việt Nam có thêm suất tham dự đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành bước tiến thực sự, các CLB trong nước vẫn cần cải thiện đáng kể thành tích và năng lực cạnh tranh.

CLB Công an Hà Nội sẽ giành quyền tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite mùa giải tới nếu đăng quang V-League mùa này.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho sân chơi cấp CLB hàng đầu khu vực khi quyết định mở rộng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) từ 24 lên 32 đội kể từ mùa giải 2026/27.

Theo cấu trúc mới, giải đấu vẫn được chia thành hai khu vực Đông và Tây, mỗi khu vực gồm 16 CLB. Song song với việc tăng quy mô, AFC cũng tiến hành tái phân bổ suất tham dự dựa trên bảng xếp hạng thành tích mùa 2024/25.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam nằm trong nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này. Cụ thể, các CLB V.League sẽ có tổng cộng 2 suất dự cúp châu Á, bao gồm 1 suất tham dự vòng play-off của AFC Champions League Elite và 1 suất vào thẳng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).

Đây là cơ hội lớn để các đại diện Việt Nam gia tăng sự hiện diện, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thông qua việc cọ xát với những đối thủ hàng đầu ở sân chơi châu lục. Trong trường hợp không vượt qua vòng play-off Cúp C1 châu Á, CLB Việt Nam sẽ được chuyển xuống thi đấu tại Cúp C2.

Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia sở hữu 1 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực với tổng cộng 4 suất, bao gồm 3 suất trực tiếp đá Cúp C1 và 1 suất vào thẳng Cúp C2.

Theo các nguồn tin, phương án phân bổ nói trên dự kiến sẽ được AFC thông qua chính thức vào ngày 24/4 tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Về lâu dài, nếu muốn gia tăng số suất tham dự, các CLB Việt Nam buộc phải cải thiện thành tích tại đấu trường châu Á.

Tại AFC Champions League 2 năm nay, CLB Nam Định dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi CLB Công an Hà Nội lọt vào vòng 1/8.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe