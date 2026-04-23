Việt Nam trở thành cơn ác mộng số 1 của Australia ở giải U17 Đông Nam Á

TPO - Chiến thắng lội ngược dòng 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ đưa Việt Nam vào chung kết mà còn thiết lập một cột mốc đáng quên cho đối thủ. Vì Việt Nam chính là đội đánh bại Australia nhiều nhất tại sân chơi này.

Trong lịch sử giải vô địch U17 Đông Nam Á (trước đây là U15/U16), Australia luôn được coi là "gã khổng lồ". Nhờ thể hình, kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng hiện đại, họ luôn có xu hướng áp đảo các đại diện Đông Nam Á. 10 lần tham dự, Australia vô địch tới 3. Cùng với Thái Lan và Việt Nam, Australia là đội sở hữu nhiều lần đăng quang giải U16/U17 Đông Nam Á nhất.

Nhưng nếu như Thái Lan và Việt Nam đã góp mặt ít nhất 15 kỳ thì Australia mới dừng lại ở con số 10. Trung bình hơn 3 lần tham dự giành một chức vô địch cho thấy trình độ cao của bóng đá trẻ xứ chuột túi. Nhưng tại giải đấu này, họ cũng có nỗi sợ của riêng mình, đó là U16/U17 Việt Nam.

Cụ thể, trong tổng số 9 thất bại (không tính luân lưu) của Australia sau 10 kỳ tham dự, có tới 3 trận thua là dưới tay các cầu thủ trẻ Việt Nam. Con số này vượt các đối thủ mạnh khác trong khu vực như Thái Lan (2 trận thắng) hay Malaysia, Indonesia (1). Những cột mốc đáng nhớ bao gồm chiến thắng 3-0 năm 2016, trận thắng 2-0 tại bán kết năm 2017 và mới nhất là màn ngược dòng 2-1 đầy bản lĩnh dưới thời HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam không còn thua thiệt U17 Australia quá nhiều về thể hình

Điều đáng nói, 2/3 chiến thắng của Việt Nam diễn ra khi Australia đang là đương kim vô địch của giải đấu. Từ chỗ thường xuyên thất bại trước sức mạnh thể chất của đối thủ giai đoạn trước năm 2013, bóng đá trẻ Việt Nam đã ghi nhận sự chuyển mình rõ rệt. Khoảng cách về thể lực, thể hình dần được thu hẹp, trong khi kỹ năng phối hợp nhóm nhỏ và sự linh hoạt đã trở thành vũ khí sắc bén để "khuất phục" người Úc.

Tại giải năm nay, dù Australia tiến vào bán kết với thành tích ghi 15 bàn và giữ sạch lưới, song họ vẫn phải gục ngã trước sự kiên cường của các chiến binh sao vàng. Bàn thắng ấn định tỷ số của Chu Ngọc Nguyễn Lực không chỉ mang về tấm vé chung kết mà còn khẳng định vị thế mới của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá trẻ khu vực. Việt Nam vươn lên sánh ngang hàng Australia về hàng công (cùng ghi 16 bàn), nhưng giữ vị thế hàng thủ vững chãi nhất giải (1 bàn thua).

Hiện tại, U17 Việt Nam đang hướng tới trận chung kết gặp Malaysia vào tối 24/4. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử có 4 lần bước lên ngôi cao nhất tại giải đấu này.

