Lịch chung kết U17 Đông Nam Á 2026: Quãng nghỉ ít ỏi của U17 Việt Nam

TPO - Sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Australia, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Nhưng đội sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi tái ngộ U17 Malaysia.

Tối ngày 22/4, sân vận động Gelora Delta đã chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất giải từ đầu mùa. Dù bị U17 Australia dẫn trước từ sớm, nhưng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Những bàn thắng của Mạnh Cường và Nguyễn Lực không chỉ mang về tấm vé chung kết mà còn khẳng định bản lĩnh thép của lứa cầu thủ trẻ hiện tại.

Ở trận bán kết diễn ra sớm hơn cùng ngày, U17 Malaysia đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua hiện tượng U17 Lào. Với chiến thắng áp đảo 3-0, đội bóng xứ dầu cọ cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm với lối chơi giàu thể lực và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4/2026. Đây được dự báo là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ phải có những toan tính kỹ lưỡng về mặt nhân sự khi lịch thi đấu khá dày đặc, chỉ cách trận bán kết chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

Nguyễn Lực và đồng đội sẽ có chưa đầy 2 ngày nghỉ ngơi

Thậm chí nếu phân tích kỹ, U17 Malaysia lợi thế hơn về quãng nghỉ. Họ đá trận bán kết với U17 Lào trước, và trận đấu này khá dễ dàng cho Bầy hổ khi họ hơn người từ phút thứ 5. Đến phút 56, U17 Malaysia đã ấn định tỷ số 3-0 và thi đấu ung dung, giữ sức trong thời gian còn lại.

Việc được nghỉ ngơi nhiều hơn U17 Việt Nam vài giờ đồng hồ cũng là một lợi thế không nhỏ về mặt hồi phục cho U17 Malaysia. Trong khi đó U17 Việt Nam phải trải qua hơn 90 phút đua sức với các cầu thủ to cao hơn bên phía U17 Australia. Toàn đội đã phải nỗ lực tới những giây cuối cùng.

Cũng trong ngày 24/4 lúc 15h30, trận tranh hạng ba giữa U17 Australia và U17 Lào sẽ diễn ra. Tuy nhiên, mọi tâm điểm của người hâm mộ khu vực đều đang đổ dồn vào màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Sau những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kịch bản đăng quang rực rỡ cho bóng đá trẻ Việt Nam sau các chức vô địch của đội U23 và đội tuyển quốc gia.