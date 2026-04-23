Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lịch chung kết U17 Đông Nam Á 2026: Quãng nghỉ ít ỏi của U17 Việt Nam

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Australia, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Nhưng đội sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi tái ngộ U17 Malaysia.

Tối ngày 22/4, sân vận động Gelora Delta đã chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất giải từ đầu mùa. Dù bị U17 Australia dẫn trước từ sớm, nhưng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Những bàn thắng của Mạnh Cường và Nguyễn Lực không chỉ mang về tấm vé chung kết mà còn khẳng định bản lĩnh thép của lứa cầu thủ trẻ hiện tại.

Ở trận bán kết diễn ra sớm hơn cùng ngày, U17 Malaysia đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua hiện tượng U17 Lào. Với chiến thắng áp đảo 3-0, đội bóng xứ dầu cọ cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm với lối chơi giàu thể lực và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 24/4/2026. Đây được dự báo là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ phải có những toan tính kỹ lưỡng về mặt nhân sự khi lịch thi đấu khá dày đặc, chỉ cách trận bán kết chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

Nguyễn Lực và đồng đội sẽ có chưa đầy 2 ngày nghỉ ngơi

Thậm chí nếu phân tích kỹ, U17 Malaysia lợi thế hơn về quãng nghỉ. Họ đá trận bán kết với U17 Lào trước, và trận đấu này khá dễ dàng cho Bầy hổ khi họ hơn người từ phút thứ 5. Đến phút 56, U17 Malaysia đã ấn định tỷ số 3-0 và thi đấu ung dung, giữ sức trong thời gian còn lại.

Việc được nghỉ ngơi nhiều hơn U17 Việt Nam vài giờ đồng hồ cũng là một lợi thế không nhỏ về mặt hồi phục cho U17 Malaysia. Trong khi đó U17 Việt Nam phải trải qua hơn 90 phút đua sức với các cầu thủ to cao hơn bên phía U17 Australia. Toàn đội đã phải nỗ lực tới những giây cuối cùng.

Cũng trong ngày 24/4 lúc 15h30, trận tranh hạng ba giữa U17 Australia và U17 Lào sẽ diễn ra. Tuy nhiên, mọi tâm điểm của người hâm mộ khu vực đều đang đổ dồn vào màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Sau những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kịch bản đăng quang rực rỡ cho bóng đá trẻ Việt Nam sau các chức vô địch của đội U23 và đội tuyển quốc gia.

#U17 Đông Nam Á #chung kết U17 Đông Nam Á #U17 Việt Nam #U17 Việt Nam vs U17 Australia #U17 Việt Nam vs U17 Malaysia #Nguyễn Lực #Cristiano Roland

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe