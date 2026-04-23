Iran phản ứng ra sao trước khả năng bị tuyển Italia thay thế ở World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Bà Fatemeh Mohajerani, phát ngôn viên của chính phủ Iran, đã thể hiện thái độ cương quyết trước thông tin phía Mỹ muốn thay thế đội tuyển Iran bằng Italia ở World Cup 2026.

Trên đài truyền hình quốc gia Iran, phát ngôn viên Fatemeh Mohajerani nhấn mạnh: “Bộ Thanh niên và Thể thao đã đảm bảo mọi sự chuẩn bị cần thiết để đội tuyển tham gia giải đấu một cách thành công. Công tác chuẩn bị được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng thể thao, tập trung vào việc cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết để đội tuyển đảm bảo tranh tài”.

Đây là động thái đáp trả khi trước đó, một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị FIFA thay thế Iran bằng Italia, đội đã không vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu, tại World Cup sắp tới.

"Thông điệp này mang một ý nghĩa rất rõ ràng: Iran không có ý định rút lui, cũng không chấp nhận bất kỳ sự thay thế nào mang tính áp đặt từ bên ngoài", kênh Al Jazeera nhận định về tuyên bố của bà Fatemeh Mohajerani.

Trên trang X (Twitter cũ), chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj, cũng chung quan điểm. Ông viết: “Thực tế là chúng tôi đang chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi đang thực hiện các công tác bám sát theo kế hoạch. Ngay khi tôi viết những dòng này, các cầu thủ của chúng tôi hiện cũng đang ở trại huấn luyện”.

Tuy nhiên, vị quan chức này vẫn bỏ ngỏ một thay đổi vào phút chót nếu những diễn biến không thuận lợi. “Nhưng sau cùng, các bạn biết đấy, chúng tôi là một phần của ban lãnh đạo. Bất kể quyết định nào mà ban lãnh đạo đưa ra, chúng tôi sẽ tuân thủ”, ông Mehdi Taj nói thêm.

Bằng việc khẳng định đội nhà đã chuẩn bị đầy đủ cho bảng G (nơi họ sẽ đối đầu với Bỉ, New Zealand và Ai Cập), các quan chức thể thao Iran đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ: World Cup là sân chơi tách biệt với những xung đột hiện tại ở Trung Đông. Do vậy, với sự hỗ trợ của FIFA, đội tuyển Iran sẽ quyết tâm góp mặt, chứng tỏ những nỗ lực ở chiến dịch vòng loại vừa qua không trở thành vô nghĩa.

Các báo Arab cũng phản ứng trước đề xuất từ đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Donald Trump. Tờ Al Jazeera nhấn mạnh rằng "đây là nỗ lực của chủ nhà nhằm can thiệp vào bóng đá". Họ cho rằng nếu FIFA chấp nhận điều này, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khiến bóng đá bị thao túng.

Đặng Lai
