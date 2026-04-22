Diễn biến mới nhất vụ tuyển Iran dự World Cup 2026

TPO - Đội tuyển Iran vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026, nhưng khả năng góp mặt tại giải đấu còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Chính phủ nước này.

Đây là thông tin mới nhất được Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali xác nhận trong ngày 22/4.

Ông Donyamali nhấn mạnh yếu tố then chốt là vấn đề an toàn cho các cầu thủ khi thi đấu tại Mỹ. "Nếu đảm bảo an toàn cho đội tuyển Iran tại Mỹ, chúng tôi sẽ tham dự World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về Chính phủ”, bộ trưởng Donyamali cho biết.

Lúc này, Liên đoàn Bóng đá Iran vẫn triển khai đầy đủ kế hoạch chuyên môn để đội tuyển sẵn sàng bước vào World Cup. Tuyển Iran sẽ tập trung từ ngày 10/5, có hơn một tuần để chuẩn bị chặng nước rút cho World Cup. Bộ trưởng Donyamali khẳng định: "Chúng tôi phải sẵn sàng. Có thể đội không tham dự, nhưng nếu tham dự, phải có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trước đó, Iran đề nghị FIFA chuyển địa điểm thi đấu khỏi Mỹ, song cơ quan này bác bỏ với lý do khó khăn về mặt hậu cần. Mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng khẳng định Iran phải có mặt ở World Cup 2026 bằng mọi giá. Người đứng đầu FIFA kỳ vọng tình hình chiến sự tại Trung Đông sẽ giảm căng thẳng để tuyển Iran toàn tâm toàn ý dự World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ gặp New Zealand (15/6) và Bỉ (21/6) tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập (26/6) tại Seattle. Nếu vượt qua vòng bảng, toàn bộ các trận đấu tiếp theo của họ cũng diễn ra trên đất Mỹ. Theo kịch bản mới nhất từ phía Iran đưa ra, họ cần thi đấu ở Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, FIFA không sẵn sàng đáp ứng vì làm xáo trộn nhiều thứ tại giải đấu.