Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Diễn biến mới nhất vụ tuyển Iran dự World Cup 2026

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển Iran vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026, nhưng khả năng góp mặt tại giải đấu còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Chính phủ nước này.

Đây là thông tin mới nhất được Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali xác nhận trong ngày 22/4.

Ông Donyamali nhấn mạnh yếu tố then chốt là vấn đề an toàn cho các cầu thủ khi thi đấu tại Mỹ. "Nếu đảm bảo an toàn cho đội tuyển Iran tại Mỹ, chúng tôi sẽ tham dự World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về Chính phủ”, bộ trưởng Donyamali cho biết.

Lúc này, Liên đoàn Bóng đá Iran vẫn triển khai đầy đủ kế hoạch chuyên môn để đội tuyển sẵn sàng bước vào World Cup. Tuyển Iran sẽ tập trung từ ngày 10/5, có hơn một tuần để chuẩn bị chặng nước rút cho World Cup. Bộ trưởng Donyamali khẳng định: "Chúng tôi phải sẵn sàng. Có thể đội không tham dự, nhưng nếu tham dự, phải có sự chuẩn bị tốt nhất".

Trước đó, Iran đề nghị FIFA chuyển địa điểm thi đấu khỏi Mỹ, song cơ quan này bác bỏ với lý do khó khăn về mặt hậu cần. Mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng khẳng định Iran phải có mặt ở World Cup 2026 bằng mọi giá. Người đứng đầu FIFA kỳ vọng tình hình chiến sự tại Trung Đông sẽ giảm căng thẳng để tuyển Iran toàn tâm toàn ý dự World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ gặp New Zealand (15/6) và Bỉ (21/6) tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập (26/6) tại Seattle. Nếu vượt qua vòng bảng, toàn bộ các trận đấu tiếp theo của họ cũng diễn ra trên đất Mỹ. Theo kịch bản mới nhất từ phía Iran đưa ra, họ cần thi đấu ở Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, FIFA không sẵn sàng đáp ứng vì làm xáo trộn nhiều thứ tại giải đấu.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe