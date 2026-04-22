47 đội bóng tranh tài ở Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc U13

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến 14/7, với sự tham dự của 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố giải đấu chiều 22/4, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết bóng đá Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển ổn định và bền vững với nhiều thành tích đáng ghi nhận ở các cấp độ đội tuyển. Trong giai đoạn 2025 - 2026, có tới 8 đội tuyển trẻ của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Đáng chú ý, đội U23 Việt Nam đã giành Huy chương Đồng sau chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ và nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

“Trong hành trình đó, luôn xuất hiện những mầm non từ các giải U11, U13. Nhiều cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia đều xuất phát từ đây. Những giải đấu mang tính cộng đồng, phong trào nhưng thực sự rất quan trọng trong định hướng phát triển. Đây là sân chơi vừa ươm mầm, vừa giúp các câu lạc bộ và VFF có kế hoạch đầu tư sâu hơn”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2/6 đến 14/7 với 47 đội bóng Thiếu niên (U13) đến từ 23 tỉnh, thành trên cả nước tham dự. Vòng loại được tổ chức tại ba khu vực gồm Đắk Lắk từ ngày 2/6 đến 16/6, Hải Phòng từ ngày 6/6 đến 18/6 và Quảng Ngãi từ ngày 10/6 đến 22/6.

Kết thúc vòng loại, 16 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 30/6 đến 14/7.

Ban tổ chức cho biết hệ thống giải thưởng năm nay gồm các hạng mục tập thể như chức vô địch, á quân, đồng hạng ba và giải phong cách, đi kèm cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng. Bên cạnh đó, các giải thưởng cá nhân cũng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ.

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê khẳng định Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thường niên. Bước sang năm thứ 30, giải đấu tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ cả nước, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ươm mầm và phát triển thế hệ cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam.