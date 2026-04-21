HLV Arne Slot bất ngờ được mở cơ hội ở lại Liverpool

Đặng Lai

TPO - Arne Slot nhiều khả năng vẫn sẽ dẫn dắt Liverpool ở mùa giải tới, bất chấp những nghi ngờ trong suốt mùa bóng năm nay. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Hà Lan.

Sức ép dành cho Arne Slot thực tế đã tăng lên đáng kể ở mùa giải thứ hai của ông. Nhà cầm quân người Hà Lan bị soi xét nhiều hơn và nhận về nhiều chỉ trích hơn. Đây là điều dễ hiểu vì đội bóng sa sút trong cuộc đua danh hiệu mùa này. Liverpool hiện đứng thứ 5 tại Premier League, đã hết hy vọng bảo vệ chức vô địch.

Nhưng ở cuộc đua giành vé dự Champions League, đội bóng vẫn nắm lợi thế lớn. Liverpool hơn Chelsea ở vị trí thứ 6 tới 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Trong bối cảnh vị trí thứ 5 cũng đủ để giành vé Champions League mùa tới, cánh cửa ở lại Anfield của Slot đang rộng mở hơn rất nhiều.

Quyết định giữ chân Slot là kết quả sau cuộc họp của giám đốc Thể thao Richard Hughes và giám đốc điều hành bóng đá Michael Edwards. Sky Sports cho rằng ban lãnh đạo đội bóng vẫn sẽ hài lòng nếu như Liverpool giữ được vé dự Champions League vào cuối mùa vì như vậy, họ sẽ đảm bảo nguồn doanh thu khổng lồ và sức hút đối với các nhà tài trợ.

Salah sẽ rời đi trong hè này, nhưng Slot thì không

Jamie Carragher, cựu danh thủ Liverpool, chia sẻ thêm: “Vị trí của Arne Slot đã được bàn luận suốt mùa giải. Có lẽ người hâm mộ đang chia rẽ về việc ông ấy nên ở lại hay ra đi, nhưng những thông tin tôi nhận được là Slot sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool mùa giải tới một khi họ giành được vé dự Champions League, điều mà hiện tại họ sắp đạt được”.

Theo Sky Sports, Ban lãnh đạo Liverpool vẫn sẽ ủng hộ Slot bước vào mùa hè chuyển nhượng tới, thời điểm đội bóng cần có thêm nhiều điều chỉnh về lực lượng. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng với The Kop, nhất là sau thông tin Mohamed Salah sẽ rời CLB. Andy Robertson nhiều khả năng cũng chia tay Anfield.

Nói cách khác, tương lai của Arne Slot lúc này đang sáng dần lên. Liverpool có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng đua danh hiệu như mùa trước, nhưng nếu khép lại mùa giải bằng một suất dự Champions League, nhà cầm quân người Hà Lan gần như sẽ có thêm thời gian để tái thiết đội bóng và chuẩn bị cho một chu kỳ cạnh tranh mới tại Anfield.

