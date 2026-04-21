LĐBĐ Malaysia đối diện nguy cơ bị FIFA điều tra sau cáo buộc để thế lực bên ngoài can thiệp

TPO - LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối diện thêm một làn sóng tranh cãi mới sau khi xuất hiện lo ngại rằng cuộc đua vào ghế chủ tịch của tổ chức này chịu tác động từ bên thứ ba.

FIFA hoàn toàn có thể điều tra FAM sau những cáo buộc liên quan tới nhiếp chính vương bang Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim

Theo New Straits Times, đang xuất hiện hàng loạt cáo buộc nhấn mạnh rằng các ứng viên nhận ghế chủ tịch FAM "cần có sự chấp thuận” từ một cá nhân không giữ vai trò trong FAM.

Ấn phẩm của Malaysia không nhắc tới nhân vật này nhưng theo nhiều nguồn tin, nhân vật thường xuyên can thiệp vào công việc của FAM chính là nhiếp chính vương bang Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Ông Tunku chính là chủ sở hữu CLB số 1 Malaysia, Johor DT, và cũng là nhân vật ảnh hưởng cực lớn trong bóng đá nước này. Ông đã có tác động trong việc đưa về nhiều cầu thủ nhập tịch đã và đang là tuyển thủ quốc gia Malaysia.



Trong phát biểu mới nhất, cựu chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, đã chĩa mũi dùi vào ông Tunku khi nói: "Tôi vô cùng sốc khi biết người từng giữ chức quyền chủ tịch và phó chủ tịch của FAM lại gây ra ảnh hưởng lớn như thế. Điều này cho thấy rõ sự tồn tại của một nền văn hóa không lành mạnh trong nội bộ tổ chức".

Tất cả những gì đang diễn ra tại FAM làm dấy lên nguy cơ tổ chức này bị FIFA để mắt tới. Điểm nhạy cảm nằm ở chỗ FIFA luôn đặt tính độc lập của các liên đoàn thành viên lên hàng đầu. Trong điều lệ, các liên đoàn quốc gia có nghĩa vụ tự quản lý công việc nội bộ và không để bên thứ ba gây ảnh hưởng. Vi phạm nguyên tắc này có thể kéo theo các biện pháp kỷ luật. Vì thế, nếu quá trình bầu cử ở FAM bị nhìn nhận là không hoàn toàn tự chủ, những rắc rối sẽ đến với tổ chức này.

Vụ việc càng gây chú ý bởi bóng đá Malaysia vốn chưa thoát khỏi giai đoạn sóng gió. Chỉ trong vài tháng gần đây, FIFA đã mở điều tra chính thức với FAM liên quan tới bê bối giấy tờ giả trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời xem xét quy trình quản trị nội bộ của cơ quan này. Trong bối cảnh đó, bất kỳ tranh cãi nào liên quan đến tính minh bạch hay sự độc lập của bộ máy lãnh đạo đều dễ khiến các quan chức FAM thêm lo sợ.

