Cựu danh thủ MU: 'Điều hay nhất MU đã làm với Garnacho là tống cậu ta đi'

Đặng Lai

TPO - Cựu danh thủ Man United, Nicky Butt, vừa công khai chỉ trích Alejandro Garnacho bằng những lời lẽ rất nặng nề. Butt cho rằng vấn đề lớn nhất của cầu thủ trẻ người Argentina không nằm ở tài năng mà ở thái độ...

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Butt đã nhắc lại quãng thời gian ông còn làm việc ở học viện Man United và trực tiếp chứng kiến Garnacho phát triển. Trong thông điệp đầu tiên, ông khẳng định tiền đạo này sớm “ảo tưởng vị thế” sau khi được đôn lên đội 1.

"Lúc đó tôi là quản lý học viện và cậu ấy vừa ký hợp đồng với MU. Garnacho lúc nào cũng hơi xa cách, cậu ấy có cái nhìn rất cao về bản thân”, cựu tiền vệ 49 tuổi của MU nói. “Tôi nghĩ cậu ấy có một số tố chất đặc biệt. Và khi cậu ấy được vào đội 1, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình vì tôi đã ở đó. Tôi cho rằng cậu ấy đã đạt được vị thế ngôi sao quá sớm.

Đúng là cậu ấy đã ghi bàn thắng bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược, đó là một pha lập công phi thường (vào lưới Everton vào tháng 11/2023 - PV). Và từ đó cậu ta càng đánh giá mình cao hơn tất cả. Ai đó trong đội bóng lúc đó đáng lẽ phải ngăn cản Garnacho, và họ có thể đã làm vậy, nhưng cậu ta đã phớt lờ họ”.

Những lần cư xử không ổn đã khiến Garnacho trở thành cái gai trong mắt ban huấn luyện MU. Và kết cục là anh bị tống sang Chelsea theo thương vụ trị giá 40 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Butt nhấn mạnh rằng đó là điều tốt nhất mà MU đã làm với Garnacho.

"Nhưng điều tốt nhất mà United làm là bán cậu ta đi. Quên khả năng của cậu ta đi, và tôi cũng không nghĩ cậu ta giỏi đến thế. Tôi chỉ thấy thái độ của cậu ta thật đáng xấu hổ. Quan trọng hơn, cậu ta hoàn toàn thiếu tôn trọng các đồng đội và CLB. Theo tôi, mọi chuyện coi như chấm hết".

Trận đấu gần nhất gặp lại MU càng làm hình ảnh của Garnacho xấu đi, khi anh chơi mờ nhạt trong thất bại 0-1 của Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Sau trận, một số cầu thủ MU dường như công khai chế giễu Garnacho trên mạng xã hội, làm dấy lên cảm giác rằng anh không được lòng nhiều người trong phòng thay đồ cũ.

Dẫu vậy, Butt vẫn thừa nhận Garnacho có điểm mạnh rõ ràng là sự lỳ lợm và niềm tin rất lớn vào bản thân. Chính điều đó giúp anh có thể tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ bất ngờ. "Điều tôi muốn nói về Garnacho là cậu ấy rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Khi có bóng ở trận gặp MU, cậu ấy lập tức tấn công về hướng hậu vệ cánh. Cậu ấy đã lao vào họ và trong 10 lần chạm trán và có lẽ chỉ thua 5 lần", Butt kết luận

Đặng Lai
#lejandro Garnacho #Nicky Butt #Manchester United #Chelsea #Ruben Amorim #Premier League #bóng đá Anh #chuyển nhượng MU

