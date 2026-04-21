Messi giúp đội bóng hạng 5 đổi đời

Hương Ly
TPO - Ngay sau khi Lionel Messi mua lại Cornella, đội hạng 5 tại Tây Ban Nha, lượng người theo dõi câu lạc bộ này trên mạng xã hội tăng chóng mặt.

Ngay lúc này, trang fanpage Cornella trên Instagram có 645.000 người theo dõi, tăng gấp 16 lần so với thời điểm chưa có sự hiện diện của Messi (39.000 follow). Lượng follow CLB Cornella trên mạng xã hội đã vượt mặt nhiều đội bóng đang chinh chiến ở La Liga mùa giải 2025/2026.

Điển hình như Real Oviedo đang có gần 400.000 follow. Ngay cả những CLB quen mặt như Mallorca Espanyol, Deportivo Alaves, Levante... chưa qua được mốc 500.000 follow.

Theo thông tin từ Tribuna, chỉ vài tiếng sau khi xuất hiện thông tin Messi mua lại Cornella, nhu cầu áo đấu của CLB này tăng vọt. Ngay lúc này, Cornella không kịp sản xuất áo đấu vì nhu cầu vượt xa nguồn cung. HLV Ignasi Senabre của Cornella cho biết ông bất ngờ vì sức hút Messi mang lại cho CLB và kêu gọi các học trò bình tĩnh, tập trung ở giai đoạn này.

Trợ lý HLV Francisco Hidalgo cho biết toàn đội đã sớm nhận thông tin Messi sẽ là ông chủ mới. Nhưng họ bất ngờ vì mọi thứ ập tới Cornella quá nhanh.

CLB Cornella là hàng xóm của CLB Barcelona. Trước khi được Messi thâu tóm, đội bóng này vận hành dựa trên việc đào tạo trẻ và chuyển nhượng các tài năng sáng nhất. Thương vụ Messi mua lại Cornella được thực hiện thông qua một nhóm đầu tư. Leo đặt tầm nhìn dài hạn là biến Cornella thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ xuất sắc trong tương lai.

Cornella ngay lập tức được hưởng lợi từ sức hút toàn cầu của Messi. Từ một CLB vô danh ở Tây Ban Nha, Cornella thành hiện tượng mạng xã hội. Và họ sẽ nhanh chóng kéo về các hợp đồng thương mại nhằm cải thiện doanh thu.

#Messi #Cornella #bóng đá #CLB #truyền thông #tăng follow #Messi mua lại CLB #ông chủ Messi

