Chủ nhân cú kung-fu gây sốc lên tiếng: 'Tôi đã làm hoen ố bóng đá Indonesia'

TPO - Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá kung-fu vào đối thủ ở trận U20 Bhayangkara gặp U20 Dewa United. Cầu thủ 17 tuổi xin lỗi công khai, thừa nhận làm xấu hình ảnh bóng đá Indonesia và sẵn sàng nhận án phạt từ PSSI.

Cầu thủ trẻ Fadly Alberto Hengga trở thành tâm điểm chỉ trích sau hành vi bạo lực trên sân cỏ. Tình huống xảy ra ở trận U20 Bhayangkara gặp U20 Dewa United tại giải Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 hôm 19/4. Trong lúc tranh chấp, Fadly bất ngờ tung cú đá kiểu “kung-fu” vào Rakha Nurkholis. Hành động này lập tức gây phẫn nộ và khiến anh đối mặt án kỷ luật nghiêm khắc từ PSSI.

"Tôi là Fadly Alberto Hengga, cầu thủ của U20 Bhayangkara. Tôi xin lỗi và hối hận vì hành động ngu ngốc của mình trong trận đấu với U20 Dewa United. Đặc biệt, tôi muốn xin lỗi Rakha Nurkholis và toàn đội U20 Dewa United khi đã đá vào người đồng nghiệp", tuyển thủ U20 Indonesia viết.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Indonesia. Tôi xin lỗi người dân Indonesia vì những ồn ào do mình gây ra. Hy vọng đây là bài học quý giá cho cá nhân tôi trong tương lai, giúp tôi kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Sau cùng, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt từ hành vi của mình và hứa không lặp lại hành động đó", tài năng của U20 Indonesia chia sẻ tiếp.

Theo thông tin từ Bola.com, Fadly Alberto đã bị loại khỏi thành phần đội U20 Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét và chắc chắn sẽ đưa ra án kỷ luật nghiêm khắc cho hành vi bạo lực sân cỏ của Fadly Alberto.

Trong một tình huống xô xát Fadly Alberto đã bất ngờ vung chân đạp mạnh vào vùng vai cầu thủ Rakha Nurkholis bên phía Dewa United. Cầu thủ của Dewa đã dính trọn pha ra đòn và ngã xuống đau đớn. Và Fadly Alberto bị trọng tài truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Khoảnh khắc tung cú kung-fu của Fadly Alberto gây bão trên mạng xã hội một ngày qua. Truyền thông Indonesia chỉ trích mạnh mẽ Fadly Alberto, gọi đây là một trong những hình ảnh làm xấu mặt bóng đá Indonesia. Fadly Alberto bị công kích dữ dội và phải tự xóa trang cá nhân.