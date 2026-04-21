Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chủ nhân cú kung-fu gây sốc lên tiếng: 'Tôi đã làm hoen ố bóng đá Indonesia'

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá kung-fu vào đối thủ ở trận U20 Bhayangkara gặp U20 Dewa United. Cầu thủ 17 tuổi xin lỗi công khai, thừa nhận làm xấu hình ảnh bóng đá Indonesia và sẵn sàng nhận án phạt từ PSSI.

Cầu thủ trẻ Fadly Alberto Hengga trở thành tâm điểm chỉ trích sau hành vi bạo lực trên sân cỏ. Tình huống xảy ra ở trận U20 Bhayangkara gặp U20 Dewa United tại giải Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 hôm 19/4. Trong lúc tranh chấp, Fadly bất ngờ tung cú đá kiểu “kung-fu” vào Rakha Nurkholis. Hành động này lập tức gây phẫn nộ và khiến anh đối mặt án kỷ luật nghiêm khắc từ PSSI.

"Tôi là Fadly Alberto Hengga, cầu thủ của U20 Bhayangkara. Tôi xin lỗi và hối hận vì hành động ngu ngốc của mình trong trận đấu với U20 Dewa United. Đặc biệt, tôi muốn xin lỗi Rakha Nurkholis và toàn đội U20 Dewa United khi đã đá vào người đồng nghiệp", tuyển thủ U20 Indonesia viết.

"Tôi xin lỗi vì đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Indonesia. Tôi xin lỗi người dân Indonesia vì những ồn ào do mình gây ra. Hy vọng đây là bài học quý giá cho cá nhân tôi trong tương lai, giúp tôi kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Sau cùng, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt từ hành vi của mình và hứa không lặp lại hành động đó", tài năng của U20 Indonesia chia sẻ tiếp.

Theo thông tin từ Bola.com, Fadly Alberto đã bị loại khỏi thành phần đội U20 Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét và chắc chắn sẽ đưa ra án kỷ luật nghiêm khắc cho hành vi bạo lực sân cỏ của Fadly Alberto.

Trong một tình huống xô xát Fadly Alberto đã bất ngờ vung chân đạp mạnh vào vùng vai cầu thủ Rakha Nurkholis bên phía Dewa United. Cầu thủ của Dewa đã dính trọn pha ra đòn và ngã xuống đau đớn. Và Fadly Alberto bị trọng tài truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Khoảnh khắc tung cú kung-fu của Fadly Alberto gây bão trên mạng xã hội một ngày qua. Truyền thông Indonesia chỉ trích mạnh mẽ Fadly Alberto, gọi đây là một trong những hình ảnh làm xấu mặt bóng đá Indonesia. Fadly Alberto bị công kích dữ dội và phải tự xóa trang cá nhân.

#Fadly Alberto #bóng đá Indonesia #bạo lực sân cỏ #U20 Indonesia #kỷ luật bóng đá #Chủ nhân cú kung-fu gây sốc #bạo lực bóng đá indonesia

