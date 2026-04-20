Siêu máy tính Opta: Cơ hội vô địch của Arsenal gấp… 3 lần Man City

Sau thất bại ở trận cầu then chốt trước Manchester City, Arsenal đã đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhưng họ vẫn được đánh giá có tới 73,7% cơ hội vô địch. Pháo thủ bị siêu máy tính Opta hạ thấp cửa đăng quang song họ vẫn gấp 3 lần Man City.

Trước trận, Opta nhận định Arsenal có 85,2% cơ hội lên ngôi so với 14,8% của Man City. Kết quả 1-2 tại Etihad đã thay đổi mọi thứ, nhưng Opta vẫn để Pháo thủ ở vị trí dẫn đầu cuộc đua. Thể theo tính toán mới nhất của siêu máy tính, đội bóng thành London còn 73% cơ hội nâng danh hiệu đầu tiên của họ sau 22 năm, trong khi cơ hội của City đã tăng lên 27%. Dù mọi thứ đã được cải thiện đáng kể nhưng cơ hội vô địch của Man xanh vẫn bằng xấp xỉ 1 phần 3 đối thủ.

Điều này phần lớn là do cách biệt 3 điểm giữa 2 đội và lịch thi đấu 5 vòng còn lại. Dù Man City có 1 trận đấu trong tay, nhưng các trận đấu còn lại của họ được coi là khó khăn hơn Arsenal.

5 trận đấu cuối cùng của Arsenal đều là với các đội hiện đang ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League, trong khi Man City phải đối mặt với Everton, Bournemouth và Aston Villa - tất cả đều đang trong cuộc đua tìm vé dự Cúp châu Âu vào mùa giải tới.

Các mô hình dự báo mới cho thấy cán cân đang nghiêng về phía đội bóng của Arteta trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu. Ngay cả khi cả hai bên giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại của họ, Arsenal vẫn có thể giành được danh hiệu về hiệu số bàn thắng. Vấn đề là liệu Pháo thủ có thắng được tất cả 5 trận còn lại hay không?