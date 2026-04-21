Nhận định Real Madrid vs Alaves, 02h30 ngày 22/4: Chiến đấu vì danh dự

Real Madrid đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn đúng vào thời điểm then chốt của mùa giải, khi chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng đã đẩy họ vào viễn cảnh trắng tay trên mọi đấu trường. Từ chỗ còn nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu, đội bóng Hoàng gia giờ đây lại phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt: khoảng cách 9 điểm với Barcelona tại La Liga khi mùa giải chỉ còn lại 7 vòng đấu, khiến cơ hội lật ngược tình thế gần như không còn.

Phong độ sa sút của Real được thể hiện rõ qua hai kết quả tệ hại trước Mallorca và Girona trong 2 vòng đấu gần nhất tại La Liga. Ở đấu trường UEFA Champions League, đội bóng của Arbeloa bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết UEFA Champions League. Ở trận lượt về trên đất Đức, Real Madrid đã vươn lên dẫn 3-2, qua đó cân bằng tổng tỷ số. Nhưng đúng vào thời khắc quyết định, chiếc thẻ đỏ của Camavinga ở phút 86 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Việc chơi thiếu người khiến Real đánh mất thế trận, Bayern đã không bỏ lỡ cơ hội ghi liền hai bàn ở cuối trận để kết liễu hy vọng đi tiếp của đại diện Tây Ban Nha.

Vì thế, cuộc tiếp đón Alaves trên sân Bernabeu là cơ hội để Los Blancos lấy lại sự tự tin. Thống kê đang ủng hộ họ khi Real đã toàn thắng 8 lần gần nhất trước đối thủ này, bao gồm chiến thắng 2-1 ở lượt đi hồi tháng 12 trên sân Mendizorroza. Tuy nhiên, Alaves bước vào trận đấu với tâm thế không hề e ngại. Kể từ khi HLV Quique Sanchez Flores tiếp quản vào đầu tháng 3, đội bóng xứ Basque đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về lối chơi lẫn tinh thần.

Minh chứng rõ ràng nhất là màn ngược dòng điên rồ thắng 4-3 trước Celta Vigo sau khi bị dẫn tới ba bàn. Không chỉ vậy, Alaves còn liên tiếp giành được những điểm số quý giá trước Villarreal, Osasuna và Sociedad. Dù vậy, vị trí hiện tại của Alaves vẫn rất mong manh. Với 33 điểm sau 31 vòng, họ chỉ nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm, trong đó Elche đang bám đuổi sát sao. Lịch thi đấu còn lại lại vô cùng khắc nghiệt khi họ phải lần lượt chạm trán những ông lớn như Real Madrid và Barcelona.

Chuyến làm khách tại Bernabeu lần này có thể được xem là cơ hội để Alaves tạo nên cú sốc, nhất là trong bối cảnh đối thủ đang chịu ảnh hưởng nặng nề về tâm lý sau thất bại tại Champions League. Dẫu vậy, để biến hy vọng thành hiện thực, đại diện xứ Basque sẽ cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, điểm yếu đã lộ rõ khi họ để thủng lưới tới 3 bàn ở cả ba trận sân khách gần nhất.

Nếu không gia cố được hàng thủ, Alaves khó có thể đứng vững trước sức ép mà Real Madrid tạo ra. Nhưng trong bóng đá, đặc biệt là ở thời điểm mà một đội bóng lớn đang chao đảo, bất ngờ luôn có chỗ để xảy ra.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Alaves

Phong độ của Real Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Alaves trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Real Madrid và Alaves.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Alaves

Real Madrid không có sự phục vụ của Asencio do bị viêm dạ dày. Rodrygo dính chấn thương dây chằng chéo trước. Courtois gặp phải chấn thương đùi.

Alaves thiếu vắng Carlos Benavidez và Abde Rebbach.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Alaves

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.

Alaves: Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Alaves

