Chạy đua hai mặt trận, U17 Việt Nam đối diện thử thách chưa từng có

Trọng Đạt
TPO - Chỉ trong vòng 1 tháng, U17 Việt Nam phải căng mình thi đấu liên tiếp ở giải Đông Nam Á và VCK U17 châu Á 2026 với mật độ dày đặc. Bài toán thể lực, xoay tua đội hình và tham vọng giành vé dự World Cup đang đặt ra thử thách lớn cho thầy trò HLV Roland.

U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn thử thách thể lực và bản lĩnh khi phải “chạy đua” qua hai giải đấu lớn chỉ trong vòng một tháng. Ngay sau khi khép lại hành trình tại giải U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 24/4, thầy trò HLV Roland sẽ lập tức hướng đến VCK U17 châu Á, khởi tranh từ đầu tháng 5.

Tại giải Đông Nam Á, có 5 đội giành quyền góp mặt ở giải U17 châu Á gồm Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Australia và Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều đã dừng bước từ vòng bảng, trong khi U17 Việt Nam cùng U17 Australia là hai đại diện duy nhất đi tiếp vào vòng knock-out.

Chính điều này khiến U17 Việt Nam và U17 Australia trở thành những đội phải thi đấu nhiều nhất. Hai đội sẽ chạm trán ở bán kết giải Đông Nam Á ngày 22/4. Nếu giành chiến thắng, một trong hai sẽ vào chung kết gặp đội thắng ở cặp U17 Lào - U17 Malaysia; ngược lại, đội thua sẽ đá trận tranh hạng Ba với đội thua của cặp đấu còn lại. Cả hai trận đấu cuối cùng của giải đều diễn ra ngày 24/4.

Như vậy, U17 Việt Nam có thể phải thi đấu tổng cộng 5 trận trong vòng 11 ngày tại giải khu vực: tương đương trung bình 2,2 ngày/trận, cao nhất trong số các đội Đông Nam Á dự U17 châu Á năm nay.

Chưa dừng lại, lịch thi đấu tại VCK U17 châu Á 2026 cũng không hề “dễ thở”. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Yemen (6/5), Hàn Quốc (10/5) và UAE (13/5). Ba trận vòng bảng diễn ra trong vòng 7 ngày, tức khoảng 2,33 ngày/trận, tiếp tục là một bài test khắc nghiệt về thể lực.

Tầm quan trọng của giải đấu châu lục càng khiến áp lực gia tăng. U17 châu Á 2026 đồng thời là vòng loại World Cup U17, với 8 đội vào tứ kết sẽ giành vé dự ngày hội bóng đá thế giới. Vì vậy, mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ là thi đấu cọ xát, mà còn hướng tới tấm vé lịch sử.

Trong bối cảnh đó, bài toán của ban huấn luyện không đơn thuần là chiến thuật hay nhân sự, mà còn nằm ở khả năng xoay tua đội hình và duy trì nền tảng thể lực. Việc phục hồi nhanh sau mỗi trận đấu sẽ đóng vai trò quyết định.

Trước đó, U23 Việt Nam từng trải qua lịch thi đấu tương tự khi nối tiếp SEA Games 33 và VCK U23 châu Á trong thời gian ngắn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang- sik, đội bóng đã hoàn thành trọn vẹn cả hai nhiệm vụ.

Kỳ vọng lúc này được đặt vào U17 Việt Nam, với niềm tin họ không chỉ vượt qua thách thức về lịch thi đấu, mà còn biến áp lực thành động lực để tiến xa ở sân chơi châu lục.

#U17 Việt Nam #lịch thi đấu #World Cup #đông nam á #châu Á

