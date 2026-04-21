U17 Thái Lan dùng đội hình hai giải Đông Nam Á, dồn sức cho sân chơi châu lục?

TPO - Sau khi gây thất vọng tại giải U17 Đông Nam Á, truyền thông Thái Lan bất ngờ tiết lộ đội hình tham dự giải khu vực thực chất chỉ là “đội hình hai”, trong khi lực lượng mạnh nhất đang được giữ lại để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

U17 Thái Lan tăng cường tập luyện cho giải U17 châu Á.

Theo tờ Siam Sport, đội tuyển U17 Thái Lan hiện duy trì cường độ tập luyện cao tại tỉnh Samut Prakan dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Goeckel, hướng tới mục tiêu chinh phục VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Đây được xem là giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đội bóng lên đường dự giải.

Trong buổi tập tối 20/4 tại Trung tâm Dynamic Football Camp, toàn đội tập trung vào việc vận hành chiến thuật, đồng thời rà soát và điều chỉnh những điểm còn hạn chế sau loạt trận giao hữu vừa qua.

Trước đó, U17 Thái Lan đã có 3 trận thử nghiệm với kết quả hòa 2-2 trước Ấn Độ, thua 0-2 trước Hàn Quốc và thắng 3-2 trước Indonesia. Những dữ liệu từ các trận đấu này đang được ban huấn luyện tận dụng tối đa để nâng cao chất lượng đội hình chính.

Siam Sport nhấn mạnh, lực lượng hiện tại được xác nhận là khác biệt đáng kể so với đội hình từng tham dự giải U17 Đông Nam Á. Thời gian tới, U17 Thái Lan sẽ tiếp tục tập huấn trong nước, đồng thời dự kiến có thêm hai trận giao hữu kín trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức sang Saudi Arabia.

Tại VCK U17 châu Á 2026, Thái Lan rơi vào bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Đặc biệt, 8 đội góp mặt ở tứ kết sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar vào tháng 11.

Theo lịch thi đấu, U17 Thái Lan sẽ ra quân gặp Tajikistan ngày 6/5, rồi đối đầu chủ nhà Saudi Arabia ngày 10/5, trước khi chạm trán Myanmar ở lượt cuối ngày 13/5.