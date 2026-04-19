Kịch bản không tưởng khiến U17 Việt Nam bị loại sớm

TPO - U17 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026, nhưng vẫn có khả năng bị loại trên lý thuyết.

Tối nay, loạt trận cuối cùng của bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra. U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng thua vượt trội (14-0). Đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ cần hòa chủ nhà U17 Indonesia là giữ được ngôi đầu bảng và giành vé thẳng vào bán kết.

Thậm chí, U17 Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp ngay cả khi thua đậm U17 Indonesia. Đây là kịch bản khó xảy ra nếu xét theo phong độ của hai đội tuyển hiện tại. Bảng A sẽ có 3 đội tuyển bằng điểm nhau (cùng có 6 điểm) trong trường hợp U17 Việt Nam thua U17 Indonesia, U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste. Khi đó, ban tổ chức sẽ xét hiệu số đối đầu giữa ba đội để phân thứ hạng, và U17 Việt Nam chiếm lợi thế lớn khi thắng U17 Malaysia 4-0.

Với việc đội nhì bảng B và C cùng có 4 điểm, đội nhì bảng A chắc chắn sẽ đi tiếp nếu xảy ra trường hợp cùng có 6 điểm kể trên. Như vậy, U17 Việt Nam chỉ bị loại khi văng ra khỏi tốp 2. Đây là điều cực kỳ khó xảy ra.

Tính riêng trong vòng tròn ba đội dẫn đầu bảng A, U17 Malaysia đã thi đấu xong 2 trận – giành 3 điểm với hiệu số bàn thắng thua -3 (1-4). Trong khi đó, U17 Việt Nam đang có 3 điểm với hiệu số bàn thắng thua +4 (4-0), U17 Indonesia chưa có điểm nào với hiệu số bàn thắng thua -1 (0-1).

Dựa theo bảng tính này, U17 Indonesia chắc chắn sẽ vượt mặt U17 Malaysia và giành vé vào bán kết nếu thắng U17 Việt Nam – với bất cứ tỷ số nào. Khi đó, đội chủ nhà sẽ có 3 điểm và hiệu số từ 0 trở lên trong vòng tròn đối đầu của 3 đội.

Cũng dựa vào các con số kể trên, U17 Việt Nam chỉ bị bật khỏi tốp 2 ở bảng A khi thua U17 Indonesia với cách biệt… 8 bàn trở lên. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ có hiệu số đối đầu là -4, thấp hơn U17 Malaysia. Ngay cả khi thua với cách biệt 7 bàn, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn đi tiếp vì ghi bàn nhiều hơn U17 Malaysia.

Theo cục diện này, U17 Việt Nam thậm chí vẫn giữ ngôi đầu bảng ngay cả khi thua U17 Indonesia với cách biệt 2 bàn trở xuống. Đội bóng của HLV Cristiano Roland chỉ mất ngôi đầu vào tay chủ nhà khi thua cách biệt 3 bàn trở lên.