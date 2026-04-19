LION Championship 30: Lê Văn Tuần hạ gục 'Kim mao sư vương', thống trị hạng 56kg

Khuya 18/4, tại Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), LION Championship 30 (LC 30), sự kiện mở màn mùa giải LION Championship 2026, đã khép lại bằng màn bảo vệ đai đầy thuyết phục của nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần.

Trong trận đấu tâm điểm, Văn Tuần chạm trán đối thủ dày dạn kinh nghiệm Trần Trọng Kim, người được biết đến với biệt danh “Kim mao sư vương”. Không ồn ào ngay từ đầu, hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng, chủ yếu thăm dò bằng những pha trao đổi đòn ở cự ly an toàn. Tuy nhiên, sự khác biệt dần được tạo ra khi Văn Tuần gia tăng nhịp độ, tận dụng những cú đá chính xác để chiếm ưu thế.

Bước ngoặt đến ở giữa trận, khi Trọng Kim dính một cú đá sau uy lực khiến anh choáng váng và buộc phải lùi về thế phòng thủ. Từ đây, nhà vô địch cho thấy sự vượt trội toàn diện. Không chỉ nhỉnh hơn ở striking, Văn Tuần còn kiểm soát hoàn toàn các tình huống địa chiến - điểm yếu của đối thủ. Áp lực liên tục khiến “Kim mao sư vương” gần như không có cơ hội triển khai lối đánh sở trường.

Dù vậy, Trọng Kim vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể. Võ sĩ kỳ cựu kiên trì với chiến thuật chờ đợi thời cơ, lối đánh từng nhiều lần giúp anh tạo nên những màn lội ngược dòng. Nhưng trước một Văn Tuần ổn định và sắc bén, kịch bản ấy đã không thể tái hiện. Tận dụng thời điểm thích hợp, nhà vô địch tung đòn khóa siết chuẩn xác, buộc đối thủ phải xin thua bằng submission.

Chiến thắng này không chỉ giúp Lê Văn Tuần bảo vệ thành công đai vô địch, mà còn củng cố vị thế số một của anh ở hạng cân 56kg với bộ kỹ năng toàn diện, từ striking đến grappling. Sau trận, Văn Tuần chia sẻ gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao, đồng thời dành sự tôn trọng cho đối thủ giàu kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, Trần Trọng Kim tiết lộ anh thi đấu trong tình trạng gặp vấn đề về dây chằng. Dù vậy, võ sĩ này vẫn chấp nhận bước vào trận tranh đai, trước khi quyết định tạm nghỉ để điều trị chấn thương.