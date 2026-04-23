Chelsea phải trả số tiền đền bù ‘khổng lồ’ cho Liam Rosenior

TPO - Chelsea có thể buộc phải chi trả số tiền lên đến 24 triệu bảng sau khi sa thải HLV Liam Rosenior.

Liam Rosenior là một trong những HLV tệ nhất lịch sử Chelsea. Ảnh: AP

Đêm qua, Chelsea quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo. Đây là điều được dự báo trước sau khi Chelsea thua thảm Brighton 0-3 – trải qua 5 trận thua liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào tại Premier League và đối mặt với nguy cơ lớn mất vé dự Champions League.

Liam Rosenior mất việc chỉ sau 107 ngày dẫn dắt Chelsea theo bản hợp đồng kéo dài 6 năm rưỡi. Theo truyền thông Anh, mức lương của HLV 41 tuổi này là 4 triệu bảng mỗi năm. Điều đó có nghĩa The Blues phải đền bù khoản tiền khổng lồ, lên đến 24 triệu bảng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng của Liam Rosenior.

Trong thông báo chính thức trên trang chủ, Chelsea xác nhận họ sa thải Liam Rosenior thay vì đạt thỏa thuận chia tay HLV trẻ tuổi này. Trước đó, Liam Rosenior cũng ngầm ám chỉ ông sẽ không từ chức khi trả lời báo giới sau trận thua Brighton.

Tuy nhiên, mức độ đền bù thực tế sẽ phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng giữa Chelsea và Liam Rosenior. Chelsea từng mất 13 triệu bảng sa thải Graham Potter vào năm 2023 và 10 triệu bảng cho Mauricio Pochettino vào năm 2024. Theo truyền thông Anh, The Blues đã rút ra nhiều bài học từ hai vụ việc này, và họ chỉ mất 4,3 triệu bảng đền bù cho Enzo Maresca thay vì 14 triệu bảng nếu tính theo lương trong hợp đồng.