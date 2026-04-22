NHM Đông Nam Á thán phục màn thể hiện của U17 Việt Nam: Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày!

Đặng Lai

TPO - U17 Việt Nam vừa tạo nên màn ngược dòng đầy ấn tượng trước U17 Australia. Dù đây chỉ là sân chơi của lứa cầu thủ nhỏ tuổi nhưng trận đấu vẫn gây nên tiếng vang lớn với người hâm mộ Đông Nam Á. Tất cả đều ấn tượng bởi tinh thần, lối chơi và cách vượt qua áp lực của các cầu thủ áo đỏ.

Chiến thắng ngược dòng của U17 Việt Nam đã nhận về vô số lời khen trên các nền tảng mạng xã hội. Những cổ động viên tới từ Indonesia, Thái Lan vốn là 2 đội bị loại cũng không ngớt lời ca ngợi màn trình diễn của thầy trò Cristiano Roland.

Cổ động viên Thanakit nhận xét: “Nhìn các cầu thủ áo đỏ vượt qua áp lực trong thế bị dẫn bàn, tôi không nghĩ họ mới chỉ 16-17 tuổi. Chiến thuật, kỹ thuật của họ thực sự là trên tầm Đông Nam Á. Tôi nghĩ Thái Lan bị loại sớm chứ nếu vào đây gặp Việt Nam thì họ cũng thua tan tác mà thôi”.

Fan tên Irianto tới từ Indonesia nhận xét: “Tôi có cảm giác như Việt Nam đã không thi đấu hết sức ở trận đấu vòng bảng (gặp U17 Indonesia). Chứ nếu đá đúng thực lực thì họ đã ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Indonesia. Trận đó, thủ môn của chúng tôi thực ra cũng xuất sắc”.

“Phải thừa nhận rằng Việt Nam đã chơi rất tốt và bình tĩnh. Tôi nghĩ đây là thế hệ vàng của đội tuyển các bạn trong tương lai. Tôi dự đoán họ sẽ là những người giành chức vô địch này. Trân trọng, từ Indonesia”, fan tên Randy Mafaresa tán dương.

Không nhận xét quá dài dòng, nhưng câu nói của cổ động viên Teeha đã lột tả nên tính thuyết phục trong màn thể hiện của các cầu thủ áo đỏ: “Nên nhớ là họ nghỉ ít hơn U17 Australia tới 2 ngày đấy (U17 Australia đá trận cuối vòng bảng gặp Campuchia vào ngày 17, trong khi U17 Việt Nam đấu U17 Indonesia vào ngày 19)".

Các cổ động viên Malaysia cũng lên tiếng. Hầu hết đều nghĩ tới viễn cảnh thất bại khi gặp lại Việt Nam ở trận chung kết. “Trong 2 lần đấu U17 Việt Nam, Malaysia vào lưới nhặt bóng tới 9 lần. Tôi khó có thể tưởng tượng ra Bầy hổ sẽ xoay chuyển tình thế ra sao ở trận chung kết. Có chăng thì U17 Malaysia chỉ hạn chế số bàn thua mà thôi. Nhưng vào được chung kết cũng đã là rất tốt đối với đội bóng của chúng tôi rồi”, NHM tên Belanda Arif viết.

"U17 Malaysia vào chung kết lần đầu sau 7 năm. Đây vẫn là cột mốc đáng chú ý với một nền bóng đá đang lao dốc như của chúng ta. Vậy nên nếu có thua U17 Việt Nam lần nữa thì cũng không có gì quá thất vọng cả", một ý kiến đáng chú ý nữa từ NHM Bầy hổ.

Đặng Lai
#U17 Đông Nam Á #U17 Việt Nam #U17 Malaysia #U17 Australia #Cristiano Roland #Nguyễn Lực #chung kết U17

