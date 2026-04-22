Nhận định Burnley vs Man City, 2h00 ngày 23/4: Đánh chiếm ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Burnley vs Man City, vòng 34 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City đứng trước cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal, đồng thời đẩy Burnley xuống hạng nếu giành trọn 3 điểm trên sân Turf Moor.

Nhận định trước trận Burnley vs Man City

Khi cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Man City trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-1 trước Arsenal trên sân nhà ở vòng gần nhất. Khoảng cách hiện tại chỉ là 3 điểm, nhưng thầy trò Pep Guardiola còn một trận chưa đấu, và họ cũng nắm trong tay quyền tự quyết tương tự Arsenal.

Chuyến làm khách đến sân của Burnley đêm nay mang nhiều ý nghĩa với Man City. Nếu giành chiến thắng, Man City có thể tạm vượt qua Arsenal, đẩy áp lực về phía "Pháo thủ". Với Burnley, họ sẽ rớt hạng nếu thua trận này. Thực tế là Burnley đã rớt hạng 99% và gần như rệu rã, không còn động lực chiến đấu cho các vòng còn lại.

Ở lượt đi, Man City vùi dập Burnley 5-1 với cú đúp của Erling Haaland cùng hai bàn phản lưới từ đối phương. Phong độ của các học trò Pep Guardiola đang rất cao và tràn đầy hưng phấn sau khi thắng Arsenal. Quan trọng hơn, Man City bước vào giai đoạn mà họ gần như không mắc sai lầm. Kể từ năm 2021, đội bóng này chưa từng thua một trận Ngoại hạng Anh nào trong tháng 4, một thống kê cho thấy bản lĩnh đáng sợ của họ ở chặng nước rút.

Man City chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong khi Burnley thể hiện bộ mặt bạc nhược với chuỗi kết quả nghèo nàn kéo dài.

Nhưng Man City đừng vội coi thường đội bóng đang ở trong tâm thế không còn gì để mất. Chỉ cần chơi tập trung và đúng phong độ, một chiến thắng dễ cho Man City là điều tất cả dự đoán. Haaland, Cherki và Semenyo cần tận dụng những trận đấu kiểu này để cải thiện thành tích ghi bàn.

Man City đang hừng hực khí thế.

Phong độ, lịch sử đối đầu Burnley vs Man City

Burnley vừa trải qua thất bại nặng nề 1-4 trước Nottingham Forest, trận đấu mà họ đánh mất lợi thế chỉ trong hơn 30 phút cuối. Đây đã là thất bại thứ 45 của họ trong 71 trận Ngoại hạng Anh gần nhất - con số cho thấy Burnley hoàn toàn buông xuôi và chẳng có tia hy vọng nào để trụ hạng. Đội bóng này chỉ thắng 1 trong 24 trận gần đây tại Ngoại hạng Anh và không thắng trong 12 trận sân nhà liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, Man City thể hiện phong độ sân khách ấn tượng. Kể từ tháng 12/2025, họ giành nhiều điểm nhất khi chơi trên sân khách (21 điểm), chỉ thua duy nhất một trận trước trên sân Old Trafford của Man Utd.

Thông tin lực lượng Burnley vs Man City

Burnley chịu tổn thất lớn nặng về lực lượng khi hàng loạt trụ cột vắng mặt, bao gồm Josh Cullen, Zeki Amdouni, Hannibal Mejbri, Jordan Beyer và Connor Roberts. Axel Tuanzebe vẫn cần đánh giá thêm trước giờ thi đấu. HLV Scott Parker nhiều khả năng sẽ chuyển sang hệ thống 5 hậu vệ nhằm gia cố tuyến dưới, trong bối cảnh đội nhà phải chống đỡ sức ép nghẹt thở từ Man City

Bên phía Man City, Josko Gvardiol và Ruben Dias tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Rodri chưa sẵn sàng trở lại. Haaland vẫn là đầu tàu của Man City. Hỗ trợ cho Haaland phía sau vẫn là bộ ba đang chơi tuyệt hay Doku, Semenyo và Cherki.

Đội hình dự kiến 2 CLB.