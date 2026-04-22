Serie A rúng động: Phanh phui đường dây gái gọi triệu đô liên quan tới nhiều ngôi sao

Đặng Lai

TPO - Làng túc cầu Italia vừa trải qua một cơn địa chấn thực sự khi cảnh sát phối hợp cùng cơ quan công tố Milan triệt phá một đường dây môi giới dịch vụ nhạy cảm quy mô lớn. Số khách hàng liên quan có nhiều danh thủ Serie A.

502863b4-fbb6-4ccf-a022-b0e531c43f7d.jpg

Theo tờ Corriere della Sera, đường dây này hoạt động dưới danh nghĩa một công ty tổ chức sự kiện và quản lý người mẫu cao cấp có trụ sở đặt tại trung tâm Milan. Số tiền đường dây này thu về lên tới hàng chục triệu USD.

Để duy trì sự kín đáo, các cuộc giao dịch thường diễn ra thông qua những ứng dụng nhắn tin được bảo mật cao. Khách hàng mục tiêu là những nhân vật giàu có, trong đó các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được xem là "nhóm ưu tiên".

Các cuộc gặp gỡ thường được dàn xếp tại các căn hộ hạng sang hoặc trong các bữa tiệc riêng tư sau mỗi vòng đấu Serie A. Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, cơ quan điều tra còn nghi ngờ đường dây này có liên quan đến việc cung cấp chất cấm cho các cầu thủ nhằm tăng cảm giác hưng phấn trong các cuộc vui thác loạn.

Trong thông cáo phát đi tối 21/04/2026, cảnh sát cho biết đã thu giữ nhiều sổ sách và thiết bị điện tử chứa tên tuổi, địa chỉ và lịch sử giao dịch của nhiều người nổi tiếng. Dù vậy danh tính cụ thể chưa được công bố để phục vụ điều tra mở rộng.

juventus-1.jpg
Nhiều cầu thủ đang khoác áo các CLB lớn có liên quan (ảnh minh họa)

Nhưng giới thạo tin tại Italia cho rằng có ít nhất 5 tuyển thủ quốc gia và nhiều ngoại binh thuộc các CLB lớn tại MilanTurin bị gọi tên. Để phục vụ quá trình điều tra, số nhân vật này tạm thời được giữ bí mật danh tính.

Hiện tại, đại diện các CLB lớn vẫn giữ thái độ im lặng hoặc đưa ra những thông báo ngắn gọn về việc "đang xác minh thông tin". Tuy nhiên, áp lực từ người hâm mộ và các nhà tài trợ đang đè nặng, yêu cầu một sự minh bạch tuyệt đối để bảo vệ hình ảnh sạch cho giải đấu.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC), Chủ tịch cơ quan này đã lên tiếng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra: "Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi nào làm vẩn đục hình ảnh của bóng đá nước nhà. Nếu có sai phạm, các án phạt nghiêm khắc nhất sẽ được thực thi mà không có sự ngoại lệ nào".

Các CLB tại Serie A hiện cũng bắt đầu rà soát lại quy định quản lý cầu thủ ngoài giờ thi đấu. Theo tờ Corriere della Sera, thậm chí nhiều đội đang xem xét việc cài cắm các điều khoản đạo đức khắt khe hơn vào hợp đồng lao động.

#Serie A #Bóng đá Ý #Bê bối bóng đá #Scandal Serie A #bóng đá quốc tế #Cầu thủ Ý #Ngoại binh Serie A #Hậu trường sân cỏ #Milan #Juventus

