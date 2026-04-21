Tỷ phú Thái Lan 'đứng ngồi không yên' khi Leicester lâm nguy

TPO - Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ông chủ người Thái Lan của Leicester, sẽ dự khán trận đấu mang tính chất định đoạt của "Bầy cáo" vào rạng sáng mai (giờ Hà Nội).

Leicester sẽ rớt hạng nếu không thắng Hull City ở trận đấu đêm nay. Trước đó, Blackburn Rovers thắng ở trận đấu vòng 44, hiện có 49 điểm. Cách biệt giữa Leicester và Blackburn đang là 8 điểm và giải hạng Nhất Anh chỉ còn 3 vòng.

Theo nguồn tin từ Telegraph, ông chủ người Thái Lan Aiyawatt đã bay đến Anh để dự khán trận đấu quyết định của Leicester. Ông Aiyawatt nhiều khả năng đối diện làn sóng phản đối gay gắt từ CĐV của "Bầy cáo". Không chỉ cá nhân ông Aiyawatt, Giám đốc Bóng đá Leicester (Jon Rubkin) và giới thượng tầng CLB này đã hứng chỉ trích dữ dội từ CĐV trong vài tuần qua.

Ngay cả khi đánh bại Hull City, cơ hội trụ hạng của Leicester cũng rất mong manh. Nhà cựu vương Ngoại hạng Anh giờ chỉ biết trông chờ vào phép màu, từ cú sẩy chân của Blackburn Rovers để trụ hạng thành công. Còn với thực tế hiện tại của Leicester, giới chuyên môn nhận định họ sẽ rớt hạng vì tinh thần suy sụp và phong độ của các cầu thủ đã chạm đáy.

Aiyawatt là con trai của cố Chủ tịch Vichai. Sau vụ tai nạn trực thăng thương tâm vào năm 2018, ông Vichai qua đời. Aiyawatt tiếp quản vị trí chủ tịch CLB nhưng được đánh giá làm việc không hiệu quả và quyết liệt bằng bố.

Trước đó, sau trận thua của Leicester trước Portsmouth, tiền vệ Harry Winks xảy ra cãi vã với CĐV. Những người yêu mến "Bầy cáo" bày tỏ sự bức xúc ở khắp nơi, thậm chí là những tiếng la ó để gây áp lực với chính đội nhà trong trận.

Leicester đã bị trừ 6 điểm vì vi phạm các nguyên tắc tài chính. "Bầy cáo" đã chơi tệ hại từ đầu mùa tại hạng Nhất Anh và luôn nằm trong nhóm cuối bảng. Khi đón nhận bi kịch trừ 6 điểm, nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 suy sụp tinh thần và không thể gượng dậy nổi.

Cơn khủng hoảng của Leicester City không đến trong một sớm một chiều, mà là hệ quả của nhiều mùa giải tích tụ sai lầm. Sau chức vô địch lịch sử năm ở Ngoại hạng Anh 2015/16, "Bầy cáo" dần đánh mất bản sắc khi liên tục thay đổi chiến lược chuyển nhượng và nhân sự. Việc bán đi nhiều trụ cột mà không tìm được phương án thay thế xứng đáng khiến đội hình suy yếu rõ rệt.

