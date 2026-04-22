Chelsea chạm đáy khủng hoảng: Thua trắng Brighton, nguy cơ văng khỏi châu Âu

Trọng Đạt
TPO - Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi thua đậm Brighton & Hove Albion 0-3 tại vòng 34 Premier League, đánh dấu trận thua thứ 5 liên tiếp không ghi bàn.

Jack Hinshelwood (phải) nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton trong chiến thắng 3-0 trước Chelsea.

Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Ferdi Kadioglu, cùng hai pha lập công trong hiệp hai của Jack Hinshelwood và Danny Welbeck, đã giúp Brighton & Hove Albion vùi dập Chelsea 3-0 ở vòng 34 Premier League.

Chiến thắng này đưa Brighton vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, vượt chính Chelsea 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Trái ngược hoàn toàn, đội bóng thành London tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất, đối mặt nguy cơ vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã cho thấy sự áp đảo. Phút thứ 3, từ một tình huống phạt góc, bóng được đánh đầu nối để Kadioglu băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Brighton.

Đến phút 18, sai lầm tai hại của thủ môn Robert Sanchez suýt khiến Chelsea nhận thêm bàn thua, khi đường chuyền lỗi của anh đặt Carlos Baleba vào thế đối mặt. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Hinshelwood sau đó đã bị Trevoh Chalobah phá ra ngay trên vạch vôi.

Chelsea gây thất vọng lớn khi không có nổi một cú sút trúng đích trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, sự xuất hiện của Alejandro Garnacho phần nào giúp hàng công đội khách khởi sắc. Anh tạo cơ hội "ngon ăn" cho Romeo Lavia, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng vọt xà.

Sự khởi sắc ngắn ngủi nhanh chóng bị dập tắt. Phút 56, từ pha phản công sắc bén, Georginio Rutter kiến tạo để Hinshelwood dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton.

Trong thế trận bế tắc, Chelsea gần như không tạo được sức ép đáng kể. Những phút cuối trận, Danny Welbeck vào sân từ ghế dự bị ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm ác mộng với “The Blues”.

Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của Chelsea mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Phát biểu sau trận, HLV Liam Rosenior không giấu được sự tức giận: “Đó là màn trình diễn kém cỏi trên mọi phương diện. Tôi không thể nói dối", ông chia sẻ. "Điều đó là không thể chấp nhận với đội bóng này".

Chiến lược gia người Anh thừa nhận đây là một trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân, đồng thời yêu cầu các học trò phải nhanh chóng cải thiện trước trận bán kết FA Cup gặp Leeds United vào cuối tuần.

“Chúng tôi cần ngồi lại, nhìn thẳng vào vấn đề và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối tuần", HLV Rosenior nhấn mạnh.

