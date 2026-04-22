Leicester City rơi tự do xuống hạng Ba sau 10 năm vô địch Premier League

Trọng Đạt
TPO - Leicester City đã chính thức xuống chơi ở League One (hạng Ba) của bóng đá Anh, đúng 10 năm sau kỳ tích vô địch Premier League. Một thập kỷ từ đỉnh cao huyền thoại đến vực sâu khắc nghiệt, Leicester City đang trải qua cú rơi tự do mà ít người hâm mộ môn thể thao Vua nào có thể hình dung.

Jannik Vestergaard thất vọng sau khi Leicester City hòa Hull City.

Đêm 21/4 (giờ địa phương) khép lại với một trong những chương buồn nhất lịch sử Leicester City. Trận hòa 2-2 trước Hull City ở vòng 44 Championship (hạng Hai) ngay tại King Power không đủ để cứu “Bầy cáo” khỏi tấm vé xuống hạng, qua đó chính thức rơi xuống League One (hạng Ba). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, “Bầy cáo” phải chơi ở sân khấu này.

Đây là cú sốc thứ hai liên tiếp với đội bóng từng viết nên câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh khi vô địch Premier League mùa 2015/16 dưới thời Claudio Ranieri. Mười năm sau đỉnh cao ấy, Leicester giờ đây lại phải đối diện thực tại khắc nghiệt: tụt dốc không phanh cả về phong độ lẫn cấu trúc vận hành.

Trong trận đấu mang tính “chung kết ngược”, Leicester nhập cuộc đầy áp lực và sớm trả giá. Phút 18, Liam Miller tận dụng sai lầm của thủ môn Asmir Begovic để mở tỷ số cho Hull. Dù Jordan James gỡ hòa trên chấm phạt đền đầu hiệp hai và Luke Thomas nhanh chóng đưa đội chủ nhà vượt lên, hy vọng sống lại chỉ kéo dài hơn 10 phút trước khi Oli McBurnie san bằng tỷ số 2-2.

Kết quả này khiến Leicester đứng thứ 23 với 42 điểm sau 44 trận, kém nhóm an toàn 7 điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu là khép lại.

“Chúng tôi không xuống hạng chỉ vì vài trận đấu, mà vì cả một mùa giải", HLV Gary Rowett thừa nhận sau trận. “Chúng tôi chỉ giữ sạch lưới được 5 trận, đó là vấn đề xuyên suốt".

Tiền đạo Patson Daka bất lực nhìn Leicester City xuống hạng.

Sự sa sút của Leicester không chỉ đến từ chuyên môn. Mùa giải này, họ bị trừ 6 điểm do vi phạm các quy định tài chính, đồng thời thất bại trong việc kháng cáo. Những vấn đề ngoài sân cỏ, cộng với chuỗi phong độ nghèo nàn, đã đẩy CLB vào vòng xoáy khủng hoảng.

Từ cú sốc mất ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha năm 2018 đến những bất ổn thượng tầng kéo dài, Leicester chưa bao giờ thực sự tìm lại sự ổn định từng giúp họ vươn tới đỉnh cao.

Giờ đây, thử thách phía trước còn khắc nghiệt hơn khi họ phải bắt đầu lại ở League One, đối đầu những đội bóng như Bromley, một cái tên phần lớn lịch sử gắn với các giải bán chuyên.

“CLB này từng vô địch Premier League cách đây không lâu", HLV Rowett nói. “Nhưng hiện tại là thực tế mà chúng tôi phải đối diện. Leicester cần đứng dậy và quan trọng hơn, phải học được từ thất bại này".

Ở chiều ngược lại, niềm vui thuộc về Coventry City. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard đã khép lại mùa giải theo cách không thể thuyết phục hơn khi vùi dập Portsmouth 5-1. Chiến thắng này giúp Coventry tạo khoảng cách 10 điểm với phần còn lại khi mùa giải chỉ còn hai vòng, chính thức đăng quang Championship và giành vé trở lại Premier League.

Trọng Đạt
#Leicester City #hạng Ba #Championship #Coventry #vô địch Premier League #bóng đá Anh #khủng hoảng

