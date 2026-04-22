Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Real Madrid dứt chuỗi 4 trận không thắng, níu hy vọng đua vô địch La Liga

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chuỗi ngày đầy biến động, Real Madrid cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua Deportivo Alavés với tỷ số 2-1 trên sân nhà Bernabéu, qua đó tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch La Liga.

Bước vào trận đấu với Deportivo Alavés trong bối cảnh vừa bị loại khỏi Champions League và trải qua 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, Real Madrid thể hiện rõ quyết tâm lấy lại hình ảnh.

Đội bóng Hoàng gia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với lối chơi tấn công chủ động và tốc độ. Phút 30, Kylian Mbappé "lên tiếng" để khai thông bế tắc. Cú sút xa không quá nguy hiểm của tiền đạo người Pháp bất ngờ trở thành bàn thắng, sau khi bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn không kịp phản xạ.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nằm trong tay đội chủ nhà. Phút 50, Vinícius Júnior tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt và gần như định đoạt trận đấu.

Dù vậy, Real Madrid không thể duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút. Khi nhịp độ giảm xuống, Deportivo Alavés vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 90+ 3, Toni Martínez ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng không đủ để giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

Chiến thắng 2-1 giúp Real Madrid có 73 điểm, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 6 điểm. Một chiến thắng chưa hoàn hảo, nhưng đủ để Real Madrid giải tỏa áp lực và giữ lại hy vọng đua vô địch trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trong khi đó, Alavés vẫn phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng khi đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm nguy hiểm vỏn vẹn 1 điểm.

