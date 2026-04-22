Real Madrid dứt chuỗi 4 trận không thắng, níu hy vọng đua vô địch La Liga

TPO - Sau chuỗi ngày đầy biến động, Real Madrid cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua Deportivo Alavés với tỷ số 2-1 trên sân nhà Bernabéu, qua đó tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch La Liga.

Bước vào trận đấu với Deportivo Alavés trong bối cảnh vừa bị loại khỏi Champions League và trải qua 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, Real Madrid thể hiện rõ quyết tâm lấy lại hình ảnh.

Đội bóng Hoàng gia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với lối chơi tấn công chủ động và tốc độ. Phút 30, Kylian Mbappé "lên tiếng" để khai thông bế tắc. Cú sút xa không quá nguy hiểm của tiền đạo người Pháp bất ngờ trở thành bàn thắng, sau khi bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn không kịp phản xạ.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nằm trong tay đội chủ nhà. Phút 50, Vinícius Júnior tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt và gần như định đoạt trận đấu.

Dù vậy, Real Madrid không thể duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút. Khi nhịp độ giảm xuống, Deportivo Alavés vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 90+ 3, Toni Martínez ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng không đủ để giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

Chiến thắng 2-1 giúp Real Madrid có 73 điểm, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 6 điểm. Một chiến thắng chưa hoàn hảo, nhưng đủ để Real Madrid giải tỏa áp lực và giữ lại hy vọng đua vô địch trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Trong khi đó, Alavés vẫn phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng khi đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm nguy hiểm vỏn vẹn 1 điểm.