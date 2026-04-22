Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia, 19h30 ngày 22/4: Chung kết sớm

TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia, bán kết U17 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đang được giới chuyên môn ví như một trận "chung kết sớm" vì đây là màn so tài giữa 2 cái tên thể hiện thuyết phục nhất từ đầu giải.

Nhận định trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia

Đây không chỉ là cuộc chiến giành ngôi đầu bảng mà còn là thước đo chính xác nhất cho tham vọng cũng như thực lực của U17 Việt Nam trước những đối thủ tầm cỡ châu lục. U17 Australia chính là nhà đương kim vô địch giải Đông Nam Á. Tại sân chơi châu lục, họ từng 3 lần vào bán kết các năm 2010, 2014, 2018. Sự kiện năm nay, họ chính là đội tuyển gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất với 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng, ghi 15 bàn. Tất cả đều là tốt nhất giải đấu.

Xếp ngay sau chính là U17 Việt Nam. Đội ghi 14 bàn, giành 7 điểm và đi tiếp với vị trí nhất bảng A. Trong bối cảnh cả hai đội đều thể hiện sức mạnh áp đảo ở những lượt trận ra quân, màn so tài trực tiếp này chính là nút thắt quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết với vị thế của kẻ dẫn đầu.

Nhìn vào sự chuẩn bị của U17 Việt Nam, có thể thấy sự tự tin đang dâng cao trong các cầu thủ trẻ. Sau những đợt tập huấn kỹ lưỡng và các trận giao hữu bổ ích, lối chơi của đội tuyển đã dần thành hình với sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Thách thức lần này mang tên Australia - một đội bóng sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thể hình vượt trội và lối chơi hiện đại mang đậm phong cách châu Âu. Đối đầu với một đối thủ có khả năng không chiến tốt và những cú bứt tốc mạnh mẽ ở hai biên, hàng phòng ngự của U17 Việt Nam chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả.

Nguyễn Lực từng đụng độ U17 Australia vào năm ngoái

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Australia thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến và tận dụng sải chân dài của các tiền đạo để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Cách tiếp cận ấy đã giúp họ ghi tới 15 bàn từ đầu giải, sở hữu hàng công tốt nhất.

Dù vậy, U17 Việt Nam không hề lép vế nếu xét về khả năng kiểm soát bóng và sự đột biến từ những cá nhân có lối chơi lắt léo. Những pha phối hợp nhỏ ở trung lộ và các tình huống đánh vỗ mặt vào nách trung lộ đối phương sẽ là vũ khí lợi hại để đội bóng áo đỏ hy vọng vào một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu ở các lứa trẻ giữa hai nền bóng đá luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn và không thiếu bất ngờ, điều này càng làm tăng thêm sức nóng cho trận cầu sắp tới. Ví dụ như lần gặp gỡ vào năm ngoái, U17 Việt Nam đã cầm hòa U17 Australia trong thế trận không hề lép vế. Hay năm 2017, U17 Việt Nam từng đánh bại đối thủ này 2-0 ở bán kết, sau đó lên ngôi vô địch.

Về mặt chiến thuật, giới chuyên môn dự đoán U17 Việt Nam có thể sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Việc khóa chặt các ngòi nổ bên phía Australia sẽ là ưu tiên hàng đầu. Một kết quả hòa trong thời gian chính thức có lẽ không phải là tồi, nhưng với tinh thần quyết tâm và khát khao khẳng định mình, U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên một cú sốc trước gã khổng lồ của khu vực.