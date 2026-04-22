Chelsea trải qua chuỗi trận tệ nhất thế kỷ, HLV Rosenior thừa nhận sự thật đau lòng

TPO - Sau thất bại muối mặt trước Brighton, HLV Liam Rosenior đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ, chiến lược gia này đã phải thừa nhận rằng ông vừa trải qua “đêm tệ nhất sự nghiệp”.

Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự sau thất bại 0-3 trước Brighton, trận đấu khiến sức ép đổ dồn lên HLV Liam Rosenior. Trận thua này đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 7, bị chính Brighton vượt lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cơ hội dự Champions League của The Blues hiện chỉ còn trên lý thuyết.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở cách Chelsea gục ngã. Đội bóng thành London chỉ tung ra 6 cú dứt điểm và không một lần buộc thủ môn đối phương phải trổ tài. Đó là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Brighton tấn công cuồng nhiệt, ghi tới 3 bàn để khiến Chelsea lún sâu trong chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Premier League. Ngoài ra, The Blues không ghi nổi bàn nào và để lọt lưới tới 11 lần. Đây là thống kê tồi tệ chưa từng xuất hiện với họ kể từ hơn 1 thế kỷ qua (năm 1912).

Ông chia sẻ: "Người hâm mộ có quyền được tức giận. Họ đã bỏ tiền và thời gian để đến đây cổ vũ, nhưng cái họ nhận lại là một đội bóng chơi bóng như những bóng ma. Tôi nghe thấy tiếng la ó đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của họ, và thành thật mà nói, nếu tôi là một người hâm mộ trên khán đài hôm nay, tôi cũng sẽ hành động như vậy. Chúng tôi đã không thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn như Chelsea.

Brighton thi đấu áp đảo hoàn toàn Chelsea

Tôi không thể nói dối, tôi sẽ nói thẳng sự thật: Đó là một màn thể hiện không thể chấp nhận được ở mọi khâu. Cách chúng tôi thủng lưới, cách chúng tôi thất thế trong các pha tranh chấp, sự thiếu cường độ trong lối chơi... Mọi thứ cần phải thay đổi quyết liệt ngay từ lúc này.

Tính chuyên nghiệp đã không còn. Đây là một đêm thực sự khó khăn, đêm khó khăn nhất không chỉ của đội bóng vĩ đại này mà trong cả sự nghiệp của tôi. Có những thứ tôi chứng kiến ngày hôm nay mà tôi không bao giờ muốn gặp lại lần nữa”.

Trước những câu hỏi về tương lai đang lung lay dữ dội, vị HLV này vẫn cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp: "Công việc của tôi là huấn luyện và cải thiện đội bóng. Tôi không có quyền quyết định chiếc ghế của mình, nhưng tôi có trách nhiệm phải sửa chữa những sai lầm này.

Chúng tôi đã quá sơ hở trong phòng ngự và bế tắc hoàn toàn ở khâu triển khai bóng. Mọi thứ trong kế hoạch hôm nay đều đổ bể. Tôi xin nhận toàn bộ lỗi lầm về mình, từ cách lựa chọn nhân sự cho đến chiến thuật tiếp cận trận đấu. Chúng tôi cần một sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy thi đấu nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn".