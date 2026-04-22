Ông chủ Thái Lan nói gì khi Leicester rớt khỏi hạng Nhất Anh?

TPO - Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm khi Leicester City xuống chơi ở giải League One (hạng Nhì) từ mùa sau.

"Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi, chẳng có gì để bào chữa nữa cả", ông chủ người Thái Lan lên tiếng sau trận hòa của Leicester trước Hull City vào rạng sáng 22/4 (giờ Hà Nội).

Leicester không thắng Hull City trên sân nhà, đồng nghĩa việc xuống chơi ở hạng Nhì. Đây là bi kịch của "Bầy cáo" sau khi bị trừ 6 điểm vì vi phạm các nguyên tắc tài chính. Trong 4 mùa giải, Leicester rớt hạng đến 3 lần. Và lần này, việc rơi xuống hạng Nhì là thảm họa thật sự cho đội bóng từng vô địch Ngoại hạng Anh 10 năm trước.

Đêm qua, Chủ tịch Aiyawatt có mặt tại sân King Power để ủng hộ đội nhà. Kể từ tháng 2, tỷ phú Thái Lan mới trở lại Anh để sát cánh cùng "Bầy cáo". Aiyawatt đã thấy sự thật phũ phàng ngay trước mắt mình, là Leicester bị nhiều CĐV quay lưng. Ngay cả khi "Bầy cáo" chơi trận sinh tử, có thể là cơ hội cuối cùng của họ, có chưa tới 50% khán giả lấp đầy sân King Power.

Từ vài tuần trước, làn sóng tẩy chay Chủ tịch Aiyawatt và các thành viên trong ban lãnh đạo Leicester đã lan rộng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV "Bầy cáo" còn kêu gọi tập trung trước văn phòng của đội để phản đối cách làm của ban lãnh đạo. Theo họ, những quyết sách sai lầm từ Chủ tịch Aiyawatt là nguyên nhân chủ chốt đẩy Leicester xuống vực thẳm kể từ chức vô địch cổ tích vào năm 2016.

Leicester sẽ đối mặt cuộc khủng hoảng toàn diện sau khi rơi xuống khỏi giải hạng Nhất. Doanh thu của đội bóng được dự đoán sụt giảm mạnh, đặc biệt từ bản quyền truyền hình, buộc CLB phải tính đến việc bán trụ cột và cắt giảm bộ máy vận hành.

Leicester có thể lặp lại quỹ đạo quen thuộc của nhiều đội bóng từng bước ra từ Ngoại hạng Anh rồi trượt dài không phanh. Ánh hào quang quá khứ không đủ để cứu họ khỏi vòng xoáy suy thoái, nơi mà một lần sa chân có thể kéo theo nhiều năm chìm trong khủng hoảng.

Sunderland là minh chứng rõ ràng, khi từ một cái tên quen thuộc ở Ngoại hạng Anh, họ rơi tự do qua các hạng đấu và mắc kẹt ở League One suốt thời gian dài. Portsmouth còn bi kịch hơn, từ đỉnh cao FA Cup 2008 lao thẳng xuống tận hạng Tư vì sụp đổ tài chính. Trong khi đó, Bolton Wanderers, từng là hiện tượng đầu những năm 2000, cũng phải mất nhiều năm vật lộn mới thoát khỏi chuỗi ngày lao dốc.

Điểm chung của họ không nằm ở một mùa giải tệ, mà là sự đổ vỡ mang tính hệ thống. Và Leicester lúc này đang đứng đúng ở điểm khởi đầu của vòng xoáy đó.