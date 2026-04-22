Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia trên kênh nào, ở đâu?

Đặng Lai
TPO - Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia, U17 Đông Nam Á 2026 lúc 19h30 ngày 22/4. Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia trên kênh nào, ở đâu?

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách rất lớn khi chạm trán U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 trên sân Delta Sidoarjo lúc 19h00 tối nay. Đây là màn so tài giữa đội nhất bảng A và đội nhất bảng C, đồng thời cũng là cuộc đọ sức của hai tập thể đang sở hữu hàng thủ chưa thủng lưới từ đầu giải.

Xét về hành trình vào bán kết, U17 Việt Nam tạo ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Malaysia, vùi dập Timor-Leste 10-0 rồi hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia để khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng A.

Ba trận, 14 bàn thắng và chưa lọt lưới là thống kê cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam không chỉ biết bùng nổ ở mặt trận tấn công mà còn giữ được sự kỷ luật trong cách tổ chức đội hình. Trong khi đó, U17 Australia bước vào bán kết với vị thế đáng gờm không kém. Nhà đương kim vô địch toàn thắng ở bảng C, lần lượt đánh bại Brunei 12-0, Singapore 1-0 và Campuchia 2-0. Thành tích 15 bàn thắng, 0 bàn thua cho thấy đại diện xứ chuột túi vẫn duy trì hình ảnh quen thuộc: thể hình tốt, cường độ cao, chơi trực diện và trừng phạt sai lầm khá lạnh lùng.

Việc họ đi tiếp với ngôi nhất bảng chứng minh cho vị thế hàng đầu của họ, và cũng khiến trận bán kết này được xem như một bài kiểm tra nặng ký nhất của U17 Việt Nam từ đầu giải. Điểm đáng chờ đợi là U17 Việt Nam đang có sự tự tin lớn sau vòng bảng gần như hoàn hảo. Khả năng chuyển trạng thái, tốc độ ở những pha lên bóng đầu trận và sự hưng phấn sau hai chiến thắng đậm có thể giúp đoàn quân của Cristiano Roland tạo ra thế trận không lép vế.

Tuy nhiên, khác với U17 Malaysia hay U17 Indonesia, U17 Australia là đối thủ có nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và kiểm soát không gian tốt hơn nhiều. Vì thế, chìa khóa của U17 Việt Nam có lẽ nằm ở sự tỉnh táo trong khâu phòng ngự, hạn chế mất bóng ở trung lộ và chắt chiu cơ hội phản công.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia trên kênh nào, ở đâu?

Toàn bộ các trận đấu của U17 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 được trực tiếp tại TV360. Trận đấu tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của TV360 gồm website và app.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.

Đặng Lai
#U17 Việt Nam #U17 Australia #bán kết U17 Đông Nam Á #Cristiano Roland #Việt Nam #bóng đá Đông Nam Á #trực tiếp U17 Việt Nam #U17 Việt Nam vs U17 Australia

