Sau Indonesia, đến lượt Thái Lan tuyên bố dùng nhiều cầu thủ trẻ cho ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào một giai đoạn trẻ hóa đầy quan trọng dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh - Anthony Hudson. Và giai đoạn đó nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ ASEAN Cup 2026...

Ở 2 sự kiện sắp tới là FIFA Days (giao hữu tháng 6) và ASEAN Cup 2026, HLV Hudson nhiều khả năng sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất. Thay vào đó, ông muốn thử nghiệm những gương mặt mới lạ nhằm tìm ra bộ khung tối ưu cho chiến dịch Asian Cup 2027, sự kiện được coi là ưu tiên số 1 của vị HLV người Anh.

"Mục tiêu của tôi là xây dựng một đội bóng cân bằng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng vào tháng 6 (FIFA Days) và muốn vô địch ASEAN. Nhưng đồng thời, chúng tôi phải sẵn sàng tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cùng những người thi đấu tốt ở giải quốc nội để xem ai đủ khả năng tiếp tục thi đấu cùng chúng tôi tại Asian Cup", Hudson nhấn mạnh trên Siamsport.

Theo Siamsport, thời gian qua chiến lược gia người Anh đã liên tiếp xem các trận ở Thai League để khoanh vùng những gương mặt mới. Và ông có khoảng 7 tân binh lọt vào tầm ngắm. Ông nhấn mạnh rằng việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát ở cấp độ đội tuyển quốc gia là cần thiết để xây dựng một đội hình có chiều sâu và “hạn sử dụng” lâu dài.

Thái Lan sẽ hạn chế dùng các lão tướng ở ASEAN Cup 2026

Ngoài kế hoạch xây dựng lực lượng, Hudson cũng đã thảo luận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) để làm rõ các quy định và trở ngại, đặc biệt là về việc cho phép cầu thủ rời CLB để tham dự các sự kiện không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. ASEAN Cup 2026 (sự kiện diễn ra vào tháng 7-8/2026, khác với FIFA ASEAN Cup 2026) là một ví dụ.

Dù được tổ chức trong Hè nhưng ASEAN Cup 2026 vẫn không thuộc chương trình thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không “nhường” cầu thủ cho đội tuyển. Thái Lan từng rơi vào tình cảnh này ở các giải đấu gần đây, khiến họ hao hụt quân số. Đó là lý do Hudson phải bàn bạc với lãnh đạo bóng đá Thái Lan để tìm phương án.

"Mục tiêu của tôi là tạo ra một đội hình cân bằng. Chúng tôi muốn thắng trong tháng 6, muốn vô địch ASEAN Cup, nhưng cũng phải dũng cảm trao cơ hội cho thế hệ kế cận" HLV Hudson kết luận.

Thái Lan có thể sẽ là đội thứ 2 quyết định trẻ hóa ở ASEAN Cup 2026. Trước đó, HLV Herdman của tuyển Indonesia cũng hé lộ kế hoạch dùng cầu thủ nội địa khi dự giải đấu khu vực. Ông thừa nhận sau World Cup 2026, các CLB sẽ hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới nên Indonesia khó gọi dàn sao như Jay Idzes, Kevin Diks hay Audero... cho Cúp Đông Nam Á vào tháng 7 và 8 tới. Đó là lý do Indonesia sẽ phải nhờ cậy vào các cầu thủ nội địa, phần lớn là lực lượng trẻ.

Đặng Lai
#Anthony Hudson #voi chiến #ASEAN Cup #AFF Cup 2026 #FIFA Day #Asian Cup #Bunmathan #Chanathip #Madam Pang

