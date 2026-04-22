Nhận định Barcelona vs Celta Vigo, 02h30 ngày 23/4: Tiến sát ngôi vương

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Celta Vigo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang tiến rất gần tới chức vô địch La Liga mùa này khi bỏ xa Real Madrid tới 6 điểm. Trong bối cảnh phong độ thăng hoa và chuỗi chiến thắng liên tiếp, thầy trò Hansi Flick được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh khi chạm trán Celta Vigo.

Những trận đấu giữa Barcelona và Celta Vigo thường xuất hiện nhiều bàn thắng.

Nhận định Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại La Liga, khi gần như một mình một ngựa trong cuộc đua vô địch. Sau 31 vòng đấu, đội bóng xứ Catalan đã giành 79 điểm. Barcelona đang hơn đại kình địch Real Madrid 6 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, điều này giúp họ nắm quyền tự quyết hoàn toàn khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút.

Về lý thuyết, Real Madrid vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch La Liga. Tuy nhiên, xét trên phong độ hiện tại cũng như sự ổn định mà Barcelona đang duy trì, khả năng họ đánh rơi chức vô địch là rất thấp. Dưới bàn tay của Hansi Flick, đội bóng không chỉ giành chiến thắng mà còn thể hiện lối chơi tấn công hấp dẫn, hiệu quả và giàu tính kiểm soát.

Chuỗi phong độ thăng hoa của Barcelona đang được nối dài với 7 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, và họ hướng tới chiến thắng thứ 8 khi bước vào vòng đấu tiếp theo. Một điểm đáng chú ý trước cuộc đối đầu sắp tới là những trận đấu gần đây giữa Barcelona và Celta Vigo luôn diễn ra cực kỳ cởi mở và nhiều bàn thắng. Ở mùa giải trước, Barcelona từng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trên sân nhà, trong khi ở lượt đi mùa này, họ tiếp tục đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách. Những con số này cho thấy Celta không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Celta Vigo sẽ dồn toàn bộ sự tập trung cho mặt trận quốc nội sau khi nhận thất bại với tổng tỷ số 1-6 trước Freiburg tại tứ kết Europa League. Hiện tại, Celta đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, vị trí đủ để tham dự UEFA Conference League. Tuy nhiên, khoảng cách với đội xếp trên là Real Betis chỉ vỏn vẹn 2 điểm, đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể vươn lên nếu duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn cuối mùa. Dưới sự dẫn dắt của Claudio Giráldez, Celta đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khả năng thi đấu trên sân khách.

Thống kê cho thấy Celta là một trong những đội có thành tích sân khách tốt nhất La Liga mùa này, khi giành được 27 điểm sau 15 chuyến hành quân (thắng 7, hòa 6, thua 2). Dẫu vậy, phong độ của Celta vẫn tồn tại những điểm trừ nhất định. Ở vòng đấu gần nhất, họ bất ngờ để thua 0-3 trước đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng Real Oviedo. Kết quả này phần nào phản ánh sự thiếu ổn định của đội bóng, điều có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với một Barcelona đang đạt phong độ đỉnh cao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Celta Vigo

Thông tin lực lượng Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Raphinha và Christensen do chấn thương. Marc Bernal bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Celta Vigo có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Fermin; Torres.

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Lopez; Iglesias, Jutgla.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Celta Vigo