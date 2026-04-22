Ác mộng thẻ đỏ phút 5, U17 Lào gục ngã trước U17 Malaysia ở bán kết giải Đông Nam Á

TPO - Tấm thẻ đỏ ngay phút thứ 5 đã khiến U17 Lào sụp đổ trước U17 Malaysia trong trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Chơi thiếu người từ rất sớm, đội bóng xứ Triệu Voi không thể chống đỡ sức ép và chấp nhận thất bại 0-3, qua đó nhìn đối thủ giành vé vào chung kết.

Bước vào trận bán kết với sự tự tin cao độ sau khi đứng đầu bảng B, U17 Lào được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bất ngờ. Tuy nhiên, mọi tính toán của đội bóng áo trắng nhanh chóng sụp đổ chỉ sau ít phút bóng lăn.

Ngay phút thứ 5, trung vệ Bounthasak Chandala phạm lỗi với Yusuf Nasrullah trong vòng cấm. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời U17 Malaysia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Yusuf dễ dàng đánh bại thủ môn Sankham Thavithong, mở tỷ số cho U17 Malaysia.

Lợi thế về quân số giúp U17 Malaysia nhanh chóng áp đặt thế trận. Chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, từ một tình huống phạt góc, Aniq Thaqif chớp thời cơ dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước hai bàn và chơi hơn người, U17 Malaysia chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn ở khu trung tuyến. Trong khi đó, U17 Lào dù nỗ lực tổ chức lại hệ thống phòng ngự nhưng gần như không thể triển khai tấn công đáng kể.

Cuối hiệp một, đội bóng áo vàng còn có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng thêm một quả phạt đền. Tuy nhiên, lần này Yusuf Nasrullah không thắng được pha cản phá xuất sắc của thủ thành Sankham Thavithong.

Sang hiệp hai, cục diện không thay đổi. U17 Malaysia tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ chỉ còn 10 người. Phút 58, Muzakif Fitri tung cú dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Lào đổi hướng đi vào lưới, ấn định tỷ số 3-0.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực đáng ghi nhận của U17 Lào, nhưng trong thế thiếu người, họ không đủ lực để tạo ra khác biệt. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 87, khi Anousa Silipanya tung cú cứa lòng hiểm hóc, buộc thủ môn Adam Nurfakrullah phải trổ tài cứu thua.

Chung cuộc, U17 Malaysia giành chiến thắng 3-0, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia vào tối nay.

Về phía U17 Lào, thất bại này khép lại giấc mơ vào chung kết, nhưng hành trình của họ tại giải vẫn chưa dừng lại khi còn trận tranh hạng Ba vào ngày 24/4. Đây vẫn là giải đấu đáng nhớ với đội bóng trẻ xứ Triệu Voi, sau những gì họ đã thể hiện từ vòng bảng.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.