Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 Nguyễn Trọng Hoàng dẫn đầu Faldo Series Asia 2026

TPO - Nguyễn Trọng Hoàng vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 chung kết Faldo Series Asia 2026, mở ra cơ hội nối dài chuỗi thành công của golf trẻ Việt Nam trên sân nhà.

Ngày thi đấu mở màn chung kết Faldo Series Asia 2026 tại sân Laguna Golf Lăng Cô (Huế) đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các tài năng trẻ chủ nhà, trong đó tâm điểm là Nguyễn Trọng Hoàng, đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025.

Bước vào giải đấu với áp lực không nhỏ khi phải tiếp nối thành công của golf trẻ Việt Nam, Trọng Hoàng lại cho thấy bản lĩnh thi đấu đáng nể. Golfer 16 tuổi thi đấu ổn định và bùng nổ đúng thời điểm, khép lại vòng 1 với 66 gậy (-5).

Điểm nhấn trong vòng đấu của Trọng Hoàng đến từ chuỗi 6 birdie trong 7 hố (bắt đầu từ hố 6), giúp anh bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Mắc hai bogey trong ngày nhưng màn trình diễn tổng thể vẫn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của nhà đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025.

Ở bảng nữ, golfer 13 tuổi Nguyễn Khánh Linh cũng tạo nên dấu ấn đậm nét khi ghi tới 8 birdie. Dù khép lại vòng đấu bằng một bogey ở hố 18, nhưng điểm số 66 gậy (-5) là minh chứng cho sự xuất sắc của tài năng trẻ này.

Phía sau hai đại diện Việt Nam, golfer người Nhật Bản Daichi Hayashi đang bám đuổi sát sao với 67 gậy (-4). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về James Nicholas (Australia) và Prince Bainsla (Ấn Độ), cùng đạt 69 gậy (-2).

Việc hai golfer Việt Nam cùng chiếm lĩnh đỉnh bảng sau 18 hố không chỉ mang lại lợi thế lớn trước vòng 2, mà còn tiếp thêm niềm tin cho mục tiêu bảo vệ “ngôi vương” của golf trẻ Việt Nam, sau 3 mùa giải liên tiếp thống trị ngôi vô địch toàn giải với: Nguyễn Anh Minh (2023), Nguyễn Đức Sơn (2024) và Nguyễn Tuấn Anh (2025).

Faldo Series Asia Grand Final 2026 diễn ra từ ngày 22 - 24/4, quy tụ hơn 60 golfer trẻ hàng đầu châu Á, thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 54 hố. Năm nay, Việt Nam góp mặt với 12 gương mặt gồm Phạm Thế Nam, Trần Thế Bảo, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quốc Bảo Huy, Nguyễn Bảo Phát, Nguyễn Văn Hòa ở nội dung nam; cùng Lê Chúc An, Thân Bảo Nghi, Anna Lê, Arena Trần, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Bảo Châu ở nội dung nữ.