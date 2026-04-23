Chelsea lao dốc không phanh: Gục ngã vì những vết nứt nhỏ nhất

TPO - Từng là biểu tượng cho bản lĩnh và sự lì lợm của bóng đá Anh, Chelsea dần đánh mất bản sắc một cách khó hiểu và họ đang lao dốc không phanh, gục ngã vì những chuyện tưởng như bình thường nhất.

Bất ổn bên ngoài sân bóng

Chưa đầy một tuần kể từ khi đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali, trong một lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại hội nghị CAA World Congress of Sports, gợi ý rằng câu chuyện của “kỷ nguyên Liam Rosenior” có lẽ vẫn còn có thể rẽ theo hướng khác.

“Quan điểm của tôi là khi bạn bị đấm thẳng mặt, bạn phải đánh trả. Bạn phải đứng dậy và chiến đấu,” ông nói về chuỗi khó khăn của đội bóng dưới thời HLV trưởng Rosenior. “Và hy vọng điều đó sẽ cho thấy rất nhiều về bản lĩnh của tập thể này.”

Những ngày sau phát biểu ấy lại càng phơi bày một sự thật vừa tàn nhẫn vừa bi hài: Chelsea đang trượt dốc, sa lầy trong trạng thái “không nghiêm túc”, cả trong lẫn ngoài sân.

Trước hết là động thái kỳ quặc đến mức ngượng ngùng: Chelsea đăng một video kiểu thân mật, quay ngay đầu một buổi họp đội ở sân tập, để đánh dấu việc Moises Caicedo “chứng minh cam kết dài hạn không lay chuyển” với dự án BlueCo bằng cách… gia hạn hợp đồng từ năm 2032 (tính cả điều khoản gia hạn thêm một năm của CLB) lên tới… 2033.

Kỳ lạ thay, tin “ấm lòng và trọng đại” ấy lại không hề dập tắt được làn sóng phản đối lớn của người hâm mộ nhằm vào cách giới chủ điều hành CLB ở tây London, diễn ra trước trận gặp Man United hôm thứ Bảy. Và đội khách của Michael Carrick thì tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ: họ tận dụng khoảnh khắc Wesley Fofana phải rời sân để xử lý chấn thương xương sườn, khiến Chelsea có lúc chỉ còn 10 người, rồi ghi bàn duy nhất đủ để gần như chấm dứt hy vọng của Rosenior trong việc đưa The Blues giành vé Champions League sau khi ông nhận ghế vào tháng Một để thay Enzo Maresca.

Chelsea đến sân Amex của Brighton vào thứ Ba cho trận kế tiếp, trong tình thế buộc phải thắng. Không chỉ để níu kéo mục tiêu Champions League đang mờ dần, mà còn để tự tìm ra lý do… đừng buông xuôi phần còn lại của mùa giải.

Mà mọi điềm báo trước trận đều chẳng có gì sáng sủa: bản danh sách đăng ký thi đấu của Chelsea bị tiết lộ sớm trong “tin độc quyền” được đăng bởi một tài khoản X (đã bị xoá) tự nhận là của… thợ cắt tóc Marc Cucurella. Tài khoản ấy đã thông báo cho khá nhiều người chơi Fantasy Premier League từ sớm rằng Joao Pedro và Cole Palmer sẽ không thi đấu - và điều này thực sự đã xảy ra.

Sự bất nhất của Rosenior

Băng ghế dự bị của Chelsea trận gặp Brighton vốn thường rất trẻ trong thời đại BlueCo cộng lại chỉ có 289 lần ra sân ở Premier League; riêng Alejandro Garnacho và Tosin Adarabioyo đã chiếm 230 trong số đó.

Rồi đến chuyện Enzo Fernandez được trả lại băng đội trưởng, chưa đầy một tháng sau khi Chelsea và Rosenior treo giò anh 2 trận, khiến giới mộ điệu đặt dấu hỏi về quyền lực thực sự của HLV trẻ người Anh, và mức độ kỷ luật mà ông theo đuổi trong phòng thay đồ The Blues.

Và gây sốc nhất là cú “quay xe” chiến thuật đột ngột của Rosenior: Chelsea quay lại đá 5 hậu vệ khi không có bóng, một phương án không xuất hiện kể từ lần họ dựng đội hình phòng ngự chặt để đấu với Arsenal ở bán kết lượt về Carabao Cup tại Emirates ngày 3/2.

Trên giấy, nó đã vô lý; và trên sân, nó bị biến thành đồ bỏ đi chỉ sau 3 phút. Một quả phạt góc hoàn toàn bình thường của Brighton, Jorrel Hato không phá được ở cột gần, rồi cú sút của Ferdi Kadioglu được Fofana cố cản lại nhưng rốt cuộc chỉ làm đổi hướng bóng bay qua thủ môn Robert Sanchez.

Brighton sau đó “vùi dập” Chelsea suốt phần còn lại của hiệp một. Các CĐV đội khách vừa tránh gió lạnh của một tối tháng Tư ở bờ biển phía Nam nước Anh, vừa tự giải trí bằng việc hát trọn bộ các bài hát chỉ trích BlueCo, kết thúc bằng yêu cầu Eghbali (ngồi trên khán đài, mặt lạnh như tiền, bên cạnh đồng giám đốc tuyển dụng và phát triển tài năng Joe Shields) “cút đi, ở đây không cần ông”.

Lần đầu tiên, Rosenior cũng bị đối xử tương tự. Ban đầu còn lác đác, rồi nhanh chóng thành một làn sóng rõ ràng đến mức CĐV chủ nhà tạm ngưng la ó những gương mặt “cựu Brighton” bên phía đội khách để… hát tên Rosenior, người từng chơi cho Brighton giai đoạn 2015-2018, và hô to “ông ấy là người của chúng tôi”. Không ai biết cựu tiền vệ 41 tuổi này cảm thấy bị châm biếm đến nhường nào.

Tới lúc ấy, Brighton đã nhân đôi cách biệt: Jack Hinshelwood đẩy Caicedo ngã xuống theo cách Jeremy Doku từng làm với anh hơn một tuần trước, rồi ghi bàn từ đường chuyền của Georginio Rutter ngay trước khi trận đấu trôi qua một giờ.

Một trong những cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea - Caicedo cũng sa sút

Việc chính sách tuyển dụng của BlueCo biến Chelsea thành “kẻ thù số một” của một CLB tầm trung Premier League vốn khá hiền như Brighton có lẽ sẽ bớt đáng lo… nếu Brighton không liên tục áp đảo Chelsea trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Đội bóng của Fabian Hurzeler không có lúc nào phải đối mặt với mối nguy hiểm thực sự từ Chelsea. Và cũng có cảm giác “không thể khác” về bàn thứ ba: Danny Welbeck từ ghế dự bị ghi bàn ở phút bù giờ, bàn thắng thứ 7 trong sự nghiệp của anh vào lưới Chelsea đến từ một pha bóng đơn giản đến mức khó tin.

Không lối thoát

Khán đài đội khách gần như trống rỗng khi trận đấu kết thúc, trong lúc các cầu thủ Chelsea rụt rè tiến lại gần. Rosenior đi cùng họ, bước sát hơn về phía những CĐV còn nán lại, đặt tay lên ngực và để cho những lời chì chiết từ nhóm người giận dữ ấy dội thẳng vào mình.

Enzo Fernandez là người rời sân muộn nhất, có vẻ muốn thể hiện vai trò thủ lĩnh và trách nhiệm bằng cách đối thoại với chính những CĐV mà các phát biểu gần đây của anh khiến người ta tin rằng anh sẵn sàng ra đi vào mùa hè này.

Sau đó, Rosenior cố gắng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình trong phần trả lời truyền thông sau trận.

“Về tính chuyên nghiệp, màn trình diễn hôm nay không đạt,” ông nói với Sky Sports. “Đây là một đêm cực kỳ khó khăn, khó khăn nhất không chỉ ở CLB tuyệt vời này mà trong cả sự nghiệp của tôi. Có những điều tôi chứng kiến hôm nay, tôi không muốn phải thấy lại lần nào nữa.

“Nếu bạn khoác áo một CLB ở đẳng cấp này, hay bất kỳ CLB nào, chỉ cần bị nghi ngờ rằng bạn đã ‘bỏ cuộc’ cũng là không thể chấp nhận. Tôi chỉ nói đến thế thôi. Tôi rất đau lòng, tôi cảm thấy tê dại. Điều đó không đại diện cho tôi. Nó cũng không đại diện cho CLB theo bất kỳ cách nào. Nó phải thay đổi, bắt đầu từ trận bán kết FA Cup vào Chủ nhật.”

Rosenior đã đánh mất niềm tin trong phòng thay đồ Chelsea?

Nhưng ngay cả sự uy tín của thông điệp đó cũng nhanh chóng bị làm suy yếu.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực hết sức,” hậu vệ Trevoh Chalobah nói với chính đài này. “Ai trong phòng thay đồ cũng mệt mỏi. Kết quả này không liên quan gì đến nỗ lực cả. Chúng tôi đã cố hết sức, chỉ là hôm nay bị đánh bại thôi.”

Không có gì trong những điều đó tạo ra niềm tin trước trận bán kết FA Cup gặp Leeds United tại Wembley, hay 4 vòng Premier League còn lại. Sự sa sút phong độ trầm trọng này đang bắt đầu gợi nhớ đến những tuần cuối cùng tồi tệ của mùa giải 2022-23, khi một đội hình phình to đã “buông dây” từ rất lâu trước vạch đích.

Chelsea kết thúc mùa ấy ở vị trí thứ 12.

Quỹ đạo hiện tại rất giống như vậy: Brighton vượt lên đứng thứ 6, và Chelsea thậm chí có thể rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng khi họ đá trận kế tiếp ở giải vào ngày 4/5, tiếp Nottingham Forest tại Stamford Bridge. Và tình hình, đúng như thực tế đang diễn ra, không thể kéo dài thêm theo cách này nữa.