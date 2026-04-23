Haaland toả sáng, Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh của Arsenal

Vĩnh Xuân
TPO - Erling Haaland ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho Man City trước Burnley ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, qua đó chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal.

Bàn thắng của Haaland đưa Man City lần đầu vươn lên đỉnh bảng giải Ngoại hạng Anh

Tình huống diễn ra ngay phút thứ 5 của trận đấu, Jeremy Doku cài đè rồi chọc khe để Haaland bứt tốc, đi thẳng vào vòng cấm trước khi lốp bóng chéo góc hạ thủ thành Martin Dubravka.

Trước cuộc đối đầu Burnley, Man City chỉ còn kém Arsenal 3 điểm nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vì vậy cần 1 chiến thắng để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Đây là mục tiêu nằm trong tầm tay với Man City, khi họ thắng Burnley tới 14 trong 15 lần gặp nhau. Diễn biến trận đấu hôm nay dù vậy không quá thuận lợi với Man City. Có vẻ như áp lực buộc phải thắng khiến Man City chơi có phần thận trọng, không áp đảo hoàn toàn được đối thủ.

Sau bàn thắng sớm của Haaland, Man City tiếp tục kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Trong những lần hiếm hoi áp sát khung thành đối thủ, các chân sút trên hàng công Man City lại không tận dụng thành công.

Chiến thắng 1-0 dù vậy là đủ để thầy trò HLV Pep Guardiola với niềm vui trọn vẹn khi vươn lên chiếm vị trí đầu bảng của Arsenal khi cùng được 70 điểm, hiệu số +37 nhưng hơn về số bàn thắng (66 so với 63).

Đây là lần đầu tiên Man City vươn lên vị trí số 1. Kết quả này vì vậy không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua cả mùa giải. Chiến thắng của Man City tạo sức ép lớn đối với Arsenal, đồng thời khiến những vòng cuối giải Ngoại hạng trở nên căng thẳng và khó đoán.

