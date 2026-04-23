HLV Liam Rosenior 'bay ghế' sau hơn 3 tháng nắm quyền ở Chelsea

TPO - Liam Rosenior đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của Chelsea chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi ký hợp đồng sáu năm tại Stamford Bridge.

Huấn luyện viên Liam Rosenior, 41 tuổi, người thay thế Enzo Maresca vào ngày 6/1/2026, rời khỏi The Blues sau 23 trận đấu trên mọi đấu trường, với thành tích 10 chiến thắng, 10 trận thua và 3 trận hòa. Trong số 10 trận thua đó, 7 trận đến từ 8 trận gần nhất - với 5 trận trong số đó thuộc giải Ngoại hạng Anh. BlueCo, nhóm sở hữu câu lạc bộ do Behdad Eghbali đứng đầu, đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Rosenior.

Quyết định này được đưa ra trước trận bán kết FA Cup giữa Chelsea và Leeds United vào Chủ nhật. Ban lãnh đạo Chelsea đã thảo luận vào thứ Tư về tương lai của Rosenior tại câu lạc bộ và quyết định rằng việc sa thải ông là phương án tốt nhất.

Thông cáo từ câu lạc bộ cho biết: "Câu lạc bộ bóng đá Chelsea hôm nay đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Liam Rosenior. Thay mặt toàn thể nhân viên Chelsea FC, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Liam và đội ngũ của ông vì những nỗ lực trong suốt thời gian gắn bó với câu lạc bộ. Liam luôn thể hiện sự chính trực và chuyên nghiệp cao nhất kể từ khi được bổ nhiệm giữa mùa giải.

Đây không phải là quyết định mà câu lạc bộ đưa ra một cách dễ dàng, tuy nhiên kết quả và màn trình diễn gần đây đã không đạt được tiêu chuẩn cần thiết trong khi mùa giải vẫn còn rất nhiều điều phải nỗ lực. Tất cả mọi người tại Chelsea FC chúc Liam mọi thành công trong tương lai.

Calum McFarlane sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng tạm quyền cho đến hết mùa giải, với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên hiện tại của câu lạc bộ, trong nỗ lực giành vé tham dự cúp châu Âu và tiến xa hơn tại FA Cup.

Trong quá trình ổn định vị trí huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ sẽ tiến hành đánh giá nội bộ để đưa ra quyết định bổ nhiệm lâu dài phù hợp."

Kế hoạch ban đầu của BlueCo là xem xét lại vị trí của Rosenior vào cuối mùa giải 2027/28, nhưng kết quả gần đây đã thay đổi tất cả. Trận đấu cuối cùng của Rosenior trên cương vị huấn luyện viên trưởng Chelsea diễn ra tại sân vận động Amex vào tối thứ Ba, nơi The Blues bị Brighton đánh bại 3-0 tại Ngoại hạng Anh. Đây là trận thua thứ năm liên tiếp của Chelsea mà không ghi được bàn thắng nào tại giải đấu, lần đầu tiên kể từ năm 1912.

Trong một cuộc họp báo sau trận đấu bất thường, Rosenior đã đổ lỗi cho các cầu thủ của mình, đồng thời cũng tự nhận một phần trách nhiệm.