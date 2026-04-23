Bayern vào chung kết Cup Quốc gia, tiến tới 'cú ăn bốn'

TPO - Hai bàn thắng của Harry Kane và Luis Díaz giúp Bayern Munich đánh bại Bayer Leverkusen 2-0 ngay tại BayArena, qua đó giành vé vào chung kết Cup Quốc gia Đức lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Trên sân BayArena, Bayern Munich tiếp tục thể hiện hình ảnh của một “cỗ máy chiến thắng” khi vượt qua Bayer Leverkusen một cách thuyết phục ở bán kết Cúp Quốc gia Đức. Sau khi giành Siêu Cup Đức và đăng quang Bundesliga, thầy trò HLV Vincent Kompany vẫn duy trì phong độ cao, tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục “cú ăn bốn”.

Leverkusen nhập cuộc với quyết tâm lớn, nhưng chỉ đứng vững trong khoảng 20 phút đầu. Bước ngoặt đến ở phút 22, khi Harry Kane tận dụng cơ hội trong vòng cấm, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của chân sút người Anh tại giải năm nay.

Sau bàn thắng, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Bayern kiểm soát bóng vượt trội, liên tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội. Chính Kane suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ với cú sút uy lực đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nathan Tella có cơ hội đáng chú ý ở phút 52, nhưng không thể đánh bại thủ thành Manuel Neuer. Lúc Leverkusen còn đang loay hoay tìm lời giải, Bayern tung đòn kết liễu ở phút bù giờ khi Luis Díaz ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 sau khi VAR xác nhận hợp lệ.

Chiến thắng này giúp Bayern lần đầu trở lại chung kết Cúp Quốc gia Đức sau 6 năm chờ đợi. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cặp bán kết còn lại giữa VfB Stuttgart và SC Freiburg.

Phát biểu sau trận, Harry Kane nhấn mạnh: “Đó là màn trình diễn gần như hoàn hảo. Chúng tôi pressing tốt, kiểm soát trận đấu và đáng lẽ có thể ghi thêm bàn".

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany giữ sự thận trọng: “Ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã nói về mục tiêu trở lại Berlin. Đây là bước tiến lớn, nhưng phía trước vẫn còn nhiều thử thách".

Hiện tại, Bayern vẫn đang chinh chiến trên nhiều đấu trường, với trận bán kết Champions League gặp PSG phía trước. Giấc mơ “cú ăn bốn” vì thế vẫn còn nguyên vẹn.

